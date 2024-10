ANSES y Javier Milei pagarán una nueva ayuda a jubilados en noviembre pero con un gran cambio

Como ocurre desde la llegada del gobierno de Javier Milei, ANSES acreditará un nuevo bono extra para un grupo en particular de jubilados, y es que este anuncio conocido hace algunas horas fue una sorpresa, no solo por su confirmación, sino porque también llega con un cambio. Desde el ente nacional dieron a conocer que esta ayuda económica seguirá pagándose, pero que no estará ligada a los aumentos por inflación.

