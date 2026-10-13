Adultos mayores: el sencillo ejercicio que previene las várices y mejora la circulación

El sedentarismo y la pérdida de elasticidad en las venas dificultan el correcto flujo de sangre desde los pies de regreso al corazón, y lo cierto es que no hace falta recurrir a largas rutinas de gimnasio para notar alivio: un ejercicio sumamente simple y accesible permite optimizar la circulación desde la comodidad del hogar.

El ejercicio clave para activar la circulación y prevenir várices

Se trata del movimiento circular de tobillos, una práctica de bajo impacto que funciona activando la denominada "bomba muscular" de las pantorrillas.