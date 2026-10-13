Entre las afecciones más habituales que pueden padecer los adultos mayores se destacan los problemas vasculares, caracterizados por la pesadez en las extremidades inferiores, el malestar recurrente y la aparición de molestamente visibles várices.
Adultos mayores: el sencillo ejercicio que previene las várices y mejora la circulación
Con el paso de los años, el desgaste venoso puede provocar hinchazón y pesadez en las piernas. El ejercicio que previene esto y activa la circulación
El sedentarismo y la pérdida de elasticidad en las venas dificultan el correcto flujo de sangre desde los pies de regreso al corazón, y lo cierto es que no hace falta recurrir a largas rutinas de gimnasio para notar alivio: un ejercicio sumamente simple y accesible permite optimizar la circulación desde la comodidad del hogar.
El ejercicio clave para activar la circulación y prevenir várices
Se trata del movimiento circular de tobillos, una práctica de bajo impacto que funciona activando la denominada "bomba muscular" de las pantorrillas.
Al contraer y relajar esta zona mediante este ejercicio, se aplica la presión necesaria sobre los vasos sanguíneos para impulsar la sangre acumulada hacia arriba.
Para realizarlo correctamente, solo se deben seguir estos breves pasos:
- Posición inicial: sentarse en una silla confortable con la espalda erguida y los pies apoyados firmemente en el suelo.
- Elevación: levantar levemente un pie a unos pocos centímetros del piso.
- Rotación: realizar giros suaves y pausados con la punta del pie trazando círculos en el aire.
- Frecuencia: hacer 10 rotaciones hacia la derecha y 10 hacia la izquierda con cada extremidad.
Un ejercicio de múltiples beneficios
Expertos afirman que incorporar este entrenamiento diario genera cambios notables en poco tiempo. Entre sus ventajas principales se destacan:
- Previene las várices: minimiza la congestión en las venas y disminuye la posibilidad de que continúen dilatándose.
- Reduce la inflamación: previene la acumulación de líquidos en los tobillos y en la zona baja de las piernas.
- Aumenta la flexibilidad articular: mantiene ágiles las articulaciones para evitar tropiezos y caídas en la cotidianeidad.
En pocas palabras
- Adultos mayores: un ejercicio simple de movimiento circular de tobillos previene várices y mejora la circulación.
- Beneficios: la práctica diaria reduce la inflamación, aumenta la flexibilidad articular y activa la bomba muscular de las pantorrillas.
- Indicaciones: sentarse, levantar el pie y realizar giros suaves en cada tobillo, 10 veces por lado.