Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 10 años

"F" es una niña profundamente afectuosa, que expresa su cariño: disfruta de los abrazos, de las charlas prolongadas y de los pequeños gestos cotidianos que construyen cercanía. En su modo de vincularse hay una calidez espontánea que se percibe apenas se la conoce. Es una niña muy creativa.

Encuentra en la pintura y las manualidades un lugar donde puede desplegar su imaginación y transformar ideas en objetos concretos. Le gusta compartir, socializar y colaborar con los demás; se involucra con naturalidad en los grupos y disfruta de sentirse parte. Asimismo, disfruta especialmente de cocinar y de compartir esos momentos con adultos, situaciones que la conectan con lo doméstico, con lo cotidiano y con la posibilidad de aprender junto a otros.