En virtud de lo ordenado por el GEJUAF Las Heras de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas que deseen ser familia de una niña de 10 años, cuya inicial es la letra "F".
Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 10 años
El proceso de adopción para una niña de 10 años, cariñosa y creativa, en Mendoza continúa abierto, invitando a familias a contactarse para conocerla
"F" es una niña profundamente afectuosa, que expresa su cariño: disfruta de los abrazos, de las charlas prolongadas y de los pequeños gestos cotidianos que construyen cercanía. En su modo de vincularse hay una calidez espontánea que se percibe apenas se la conoce. Es una niña muy creativa.
Encuentra en la pintura y las manualidades un lugar donde puede desplegar su imaginación y transformar ideas en objetos concretos. Le gusta compartir, socializar y colaborar con los demás; se involucra con naturalidad en los grupos y disfruta de sentirse parte. Asimismo, disfruta especialmente de cocinar y de compartir esos momentos con adultos, situaciones que la conectan con lo doméstico, con lo cotidiano y con la posibilidad de aprender junto a otros.
En relación con su escolaridad, concurre a la escuela que le corresponde por georreferencia, transitando su experiencia educativa con autonomía. "F" es independiente tanto en la escuela como en sus actividades cotidianas y en las prácticas de higiene y cuidado personal, evidenciando una madurez acorde a su etapa vital.
Está esperando a una familia para recibir y compartir todo el amor que tiene para dar; una familia que la quiera, la cuide y la acompañe en el descubrimiento del mundo. ¿Y si esa oportunidad comenzara con vos? Quienes deseen conocer más acerca de sus gustos y necesidades pueden contactarse al correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria familiar: se busca familia para una niña de 10 años bajo orden judicial del GEJUAF Las Heras.
- Personalidad de la niña: es afectuosa, creativa, le gusta compartir, socializar y cocinar.
- Contacto para informes: interesados pueden comunicarse por email a [email protected] o vía WhatsApp al 2616799541.