Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 11 años

"N" es un niño afectivo, cariñoso y respetuoso con los adultos y sus pares. Presenta vitalidad y energía. Reconoce sus emociones y es muy expresivo. Le gusta compartir y charlar con los demás, le encanta el fútbol y jugar al ajedrez. Disfruta de los paseos y salidas al aire libre. Le gusta ir a la escuela y compartir con sus compañeros.

Actualmente se encuentra incluido en diversos espacios de salud todos con muy buenos resultados. Él necesita una familia que cuente con amor, tiempo, paciencia y acompañe sus terapias.