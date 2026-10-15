En virtud de lo ordenado por el GEJUAF del departamento de MAIPÚ, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de un niño de 11 años. Su nombre comienza con la letra “N”.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 11 años
El GEJUAF de Maipú busca una familia que brinde amor, tiempo y paciencia a un niño de 11 años que le gusta el fútbol y el ajedrez
"N" es un niño afectivo, cariñoso y respetuoso con los adultos y sus pares. Presenta vitalidad y energía. Reconoce sus emociones y es muy expresivo. Le gusta compartir y charlar con los demás, le encanta el fútbol y jugar al ajedrez. Disfruta de los paseos y salidas al aire libre. Le gusta ir a la escuela y compartir con sus compañeros.
Actualmente se encuentra incluido en diversos espacios de salud todos con muy buenos resultados. Él necesita una familia que cuente con amor, tiempo, paciencia y acompañe sus terapias.
Su mayor deseo es tener una familia que lo cuide y lo acompañe. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Buscan familia: un niño de 11 años, conocido como "N", necesita adoptantes en Maipú.
- Perfil del niño: es afectivo, expresivo, le gusta el fútbol y el ajedrez, y disfruta de la escuela.
- Requisitos: se busca familia con amor, tiempo y paciencia para acompañar sus terapias.