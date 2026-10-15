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Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 11 años

El GEJUAF de Maipú busca una familia que brinde amor, tiempo y paciencia a un niño de 11 años que le gusta el fútbol y el ajedrez

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el GEJUAF del departamento de MAIPÚ, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de un niño de 11 años. Su nombre comienza con la letra “N”.

"N" es un niño afectivo, cariñoso y respetuoso con los adultos y sus pares. Presenta vitalidad y energía. Reconoce sus emociones y es muy expresivo. Le gusta compartir y charlar con los demás, le encanta el fútbol y jugar al ajedrez. Disfruta de los paseos y salidas al aire libre. Le gusta ir a la escuela y compartir con sus compañeros.

Actualmente se encuentra incluido en diversos espacios de salud todos con muy buenos resultados. Él necesita una familia que cuente con amor, tiempo, paciencia y acompañe sus terapias.

Su mayor deseo es tener una familia que lo cuide y lo acompañe. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Buscan familia: un niño de 11 años, conocido como "N", necesita adoptantes en Maipú.
  • Perfil del niño: es afectivo, expresivo, le gusta el fútbol y el ajedrez, y disfruta de la escuela.
  • Requisitos: se busca familia con amor, tiempo y paciencia para acompañar sus terapias.
Resumen generado por Thinkindot AI

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