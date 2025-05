Aarón necesita operarse la vista con urgencia y su familia pide ayuda

“Un día se levantó de la siesta y me dijo: ‘Veo una mancha negra, no veo, no veo’. Desde entonces, hay días que ve un poquito y otros nada. Anoche sufrió un ataque de pánico tan fuerte que no podíamos calmarlo. Tuvimos que darle un tranquilizante”, cuenta su mamá, Lorena Alejandra Morales, a Diario UNO.

Aaron2.jpg Desde muy niño, Aarón ha venido sufriendo serios problemas en sus dos ojos. Hoy debe operarse con urgencia. Gentileza

Aarón vive con sus padres, Darío y Lorena, y sus hermanos Ángel, Alan y Jazmín. Desde chico luchó con graves problemas de salud. A los cinco años fue operado del ojo izquierdo por un desprendimiento de retina causado por una catarata. “No se pudo salvar el ojito… quedó ciego de ese lado”, relata su mamá.