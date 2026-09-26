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Primavera Sunset de Dalvian: quiénes estuvieron en el festejo imperdible de la temporada

Mirá quiénes dijeron presente, los outfits que se robaron todas las miradas y los momentos más explosivos del Sunset más Top de la Primavera

María Echegaray
Por María Echegaray [email protected]
Primavera Sunset de Dalvian: el atardecer que nadie quiso perderse.

Primavera Sunset de Dalvian: el atardecer que nadie quiso perderse.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Con una convocatoria que reunió a cientos de personas, Dalvian comenzó la temporada con una nueva edición del Primavera Sunset en el predio del Golf. Desde las 18 del sábado, el club comenzó a llenarse de grupos de amigos, parejas y familias enteras que no quisieron perderse la oportunidad de arrancar la estación con todo.

El Primavera Sunset-Golf Sunset fue el combo perfecto de música en vivo, food trucks con las más variadas ofertas gastronómicas, juegos para todas las edades y la infaltable pista de baile, esta vez con la musicalización a cargo del DJ Simón Pendola con un line up que incluyó los hits del momento y clásicos eternos imposibles de pasar desapercibidos.

Inflables, foodtrucks, juegos y pista de baile en el Primavera Sunset de Dalvian.

Inflables, foodtrucks, juegos y pista de baile en el Primavera Sunset de Dalvian.

Los grupos de adolescentes sin duda fueron los que más llamaron la atención, aprovechando para tener un segundo festejo del Día de la Primavera, en el que también acapararon las miradas con su estilo y looks supercancheros.

No te pierdas las mejores fotos y outfits del Sunset que promete convertirse en el imperdible de todas las primaveras:

Agustina Gomez Lombardo y Matías Pérez Cuvit.

Agustina Gomez Lombardo y Matías Pérez Cuvit.

Analía González, superchic.

Analía González, superchic.

María Elina Arena y su nieta Olivia Gonzalez Puebla.

María Elina Arena y su nieta Olivia Gonzalez Puebla.

En familia. Agustín Vila y Barbarita Vila disfrutaron del Primavera Sunset junto a sus peques y su madre Cuqui Martínez.

En familia. Agustín Vila y Barbarita Vila disfrutaron del Primavera Sunset junto a sus peques y su madre Cuqui Martínez.

El ex Puma Federico Méndez también dijo presente.

El ex Puma Federico Méndez también dijo presente.

Rosario Muscara muy ondera.

Rosario Muscara muy ondera.

María Ángeles junto a la pequeña Paz.

María Ángeles junto a la pequeña Paz.

Lola y Sofía con la combinación más elegida de la noche: jeans baggy con negro.

Lola y Sofía con la combinación más elegida de la noche: jeans baggy con negro.

Los grupos de adolescentes causaron sensación y fueron los protagonistas del Primavera Sunset con sus outfits.

Los grupos de adolescentes causaron sensación y fueron los protagonistas del Primavera Sunset con sus outfits.

El Primavera Sunset fue la cita ideal para las parejas.

El Primavera Sunset fue la cita ideal para las parejas.

Fede del Campo y Leonor Infante, diosas totales.

Fede del Campo y Leonor Infante, diosas totales.

Mamá canchera. Yamila junto a su hijo Felipe.

Mamá canchera. Yamila junto a su hijo Felipe.

Foodtrucks para todos los gustos en el Primavera Sunset de Dalvian.

Foodtrucks para todos los gustos en el Primavera Sunset de Dalvian.

FUENTE: Fotos: Cristian Lozano

En pocas palabras

  • Dalvian y Primavera Sunset: el predio del Golf de Dalvian recibió a cientos de personas para iniciar la temporada de eventos al aire libre.
  • Actividades y gastronomía: el evento ofreció música en vivo, food trucks, juegos y sorteos para todos los asistentes.
  • Música y baile: el DJ Simón Pendola animó la jornada con un setlist de éxitos actuales y clásicos bailables.
Resumen generado por Thinkindot AI

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