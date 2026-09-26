Primavera Sunset de Dalvian: quiénes estuvieron en el festejo imperdible de la temporada

El Primavera Sunset-Golf Sunset fue el combo perfecto de música en vivo, food trucks con las más variadas ofertas gastronómicas, juegos para todas las edades y la infaltable pista de baile, esta vez con la musicalización a cargo del DJ Simón Pendola con un line up que incluyó los hits del momento y clásicos eternos imposibles de pasar desapercibidos.

Inflables, foodtrucks, juegos y pista de baile en el Primavera Sunset de Dalvian. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Los grupos de adolescentes sin duda fueron los que más llamaron la atención, aprovechando para tener un segundo festejo del Día de la Primavera, en el que también acapararon las miradas con su estilo y looks supercancheros.