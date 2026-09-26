Con una convocatoria que reunió a cientos de personas, Dalvian comenzó la temporada con una nueva edición del Primavera Sunset en el predio del Golf. Desde las 18 del sábado, el club comenzó a llenarse de grupos de amigos, parejas y familias enteras que no quisieron perderse la oportunidad de arrancar la estación con todo.
Primavera Sunset de Dalvian: quiénes estuvieron en el festejo imperdible de la temporada
Mirá quiénes dijeron presente, los outfits que se robaron todas las miradas y los momentos más explosivos del Sunset más Top de la Primavera
El Primavera Sunset-Golf Sunset fue el combo perfecto de música en vivo, food trucks con las más variadas ofertas gastronómicas, juegos para todas las edades y la infaltable pista de baile, esta vez con la musicalización a cargo del DJ Simón Pendola con un line up que incluyó los hits del momento y clásicos eternos imposibles de pasar desapercibidos.
Los grupos de adolescentes sin duda fueron los que más llamaron la atención, aprovechando para tener un segundo festejo del Día de la Primavera, en el que también acapararon las miradas con su estilo y looks supercancheros.
No te pierdas las mejores fotos y outfits del Sunset que promete convertirse en el imperdible de todas las primaveras:
En pocas palabras
- Dalvian y Primavera Sunset: el predio del Golf de Dalvian recibió a cientos de personas para iniciar la temporada de eventos al aire libre.
- Actividades y gastronomía: el evento ofreció música en vivo, food trucks, juegos y sorteos para todos los asistentes.
- Música y baile: el DJ Simón Pendola animó la jornada con un setlist de éxitos actuales y clásicos bailables.