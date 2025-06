Salió antes de los 2000, arrasa en Netflix y no dura ni dos horas

Para los suscriptores de Netflix que son amantes de las series y películas del género dramático, esta película es la oferta perfecta, con una historia estremecedora que promete no darte respiro. Un punto que sin duda llama la atención y no podemos dejar pasar, es que en total este relato dura 101 minutos, es decir que se trata de un relato intenso que no dura siquiera dos horas en total.

Si bien la película se sumó durante el 2024 al catálogo de series y películas de Netflix, estamos frente a una de las producciones estadounidenses más antiguas que nos podemos topar en la plataforma de streaming, y es que se estrenó en los cines a nivel mundial en el 1996.

Embed - OJO POR OJO - Tráiler Español [VHS] (1996)

Netflix: de qué trata la película Ojo por ojo

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que arrasa como la mejor oferta viejita, Ojo por ojo centra su historia en: "Una madre en duelo toma la justicia en sus manos cuando al hombre que violó y asesinó a su hija lo dejan en libertad por un tecnicismo legal".

La película deja de lado el prejuicio por ser un relato viejo, y se posiciona como la oferta dramática más recomendada de Netflix.

Reparto de Ojo por ojo, película de Netflix

Sally Field como Karen McCann

Kiefer Sutherland como Robert Doob

Ed Harris como Mack McCann

Beverly D'Angelo como Dolly Green

Charlayne Woodard como Angel Kosinsky

Joe Mantegna como Detective Sargento Denillo

Olivia Burnette como Julie McCann

Alexandra Kyle como Megan McCann

Dónde se puede ver la película Ojo por ojo según la zona geográfica