Qué mensaje deja El sentido de la vida

El sentido de la vida, una de las mejores propuestas para los usuarios que dan vueltas y vueltas y no saben qué elegir en Netflix, es perfecta para ver el fin de semana.

Con muy buenas reseñas por parte de la crítica, esta motivadora película de Netflix, que dura 1 hora y 48 minutos, está disponible en el catálogo desde el 4 de julio de 2022.

Los usuarios de la plataforma de Netflix se encontrarán con la dura historia de Ali Spencer (Andrea Fifliomeni), una chica muy popular que tuvo la mala fortuna de perder la memoria tras un accidente automovilístico. Para recuperar su vida, tendrá que apoyarse en un libro de poemas y un amigo más que especial.

La película El sentido de la vida deja el mensaje de que las situaciones difíciles de la vida pueden ser una oportunidad para encontrar una nueva versión de nosotros mismos y desarrollar nuestras habilidades creativas quee stán escondidas.

Embed - El sentido de la vida - [the mystery of her] Tráiler 2022 [Subtitulado Español]