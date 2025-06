Netflix y una película italiana que se postula como la más romántica de todo el 2025

Netflix no tiene ningún tipo de rival y lidera el ranking de plataformas de streaming, y eso es exclusivamente por su catálogo de series y películas. Desde Italia llegó lo que muchos han considerado la mejor película romántica de todo el 2025, y es que con un relato que no llega ni a las dos horas de duración, este relato logró cautivar al mundo entero desde el primer día del año: La culpa no es mía.