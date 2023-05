Basada en una historia real, los protagonistas son Jacob Elordi ("El stand de los besos"), Tiera Skovbye, Adan Canto y Radha Mitchell. La película tiene una duración de 100 minutos.

Netflix-2-corazones.jpg La historia se estrenó en 2020, pero fue afectada por la pandemia y su recaudación disminuyó considerablemente.

"En historias de amor paralelas, las vidas del universitario Chris y el empresario adinerado Jorge se entrecruzan gracias a un giro del destino. Basada en una historia real", dice la breve reseña de la N roja.

"2 corazones" es la historia de dos personas totalmente diferentes, cuyos destinos se unen a causa de la muerte, el primero es el estudiante universitario Chris (Jacob Elordi) y el segundo es el exiliado cubano Jorge (Adan Canto).

Netflix: de qué trata "2 corazones"

Jorge, un empresario de 64 años, es diagnosticado por error con fibrosis quística, pero en realidad está enfermó de discinesia ciliar primaria. Mientras que el Chris le diagnostican un aneurisma, y ahí cuando el drama pega un giro y aborda la importancia de la donación de órganos para salvar otra vida u otras vidas.

Netflix-2-corazones2.jpg Póster oficial de "2 corazones". (Foto: Silver Lion Films).

En la película los nombres son los mismos que en la vida real, solo cambian los apellidos. La historia real se basa en la vida del empresario Jorge Bacardi de la dinastía del ron Bacardi.

El libro "All My Tomorrows: A Story of Tragedy, transplant and hope" (Todas mis mañanas: una historia de tragedia, trasplante y esperanza), escrita por Cris Gregory, fue la inspiración para realizar el film.

Gregory cuenta la historia real de su hijo Chris Gregory, un estudiante de primer año de la Universidad de apenas 19 años, quien murió de un aneurisma sin previo aviso y cuya donación de órganos ayudó a salvar la vida de cinco personas.

Netflix-2-corazones3.jpg Adán Canto y Radha Mitchell interpretan a los esposos Jorge y Leslie Bolivar en "2 corazones". (Foto: Silver Lion Films).

Reparto de "2 corazones", película que está en Netflix

Jacob Elordi

Adan Canto

Radha Mitchell

Tiera Skovbye

Kari Matchett

Tahmoh Penikett

