Se trata de la película Junior, una superproducción para reír a carcajadas dirigida por Ivan Reitman y guionada por Kevin Wade y Chris Conrad. La misma estrenó en 1994 y fue nominada a los Premios Oscar a Mejor canción ("Look What Love Has Done", James Newton Howard).

Junior es una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger que está disponible en Netflix y tiene una duración de apenas 1 hora y 49 minutos. Schwarzenegger consiguió con esta película la nominación al Globo de Oro como Mejor actor en comedia o musical.