La película deportiva que Prime Video recomienda como una de sus mejores

Película 'At Any Price', disponible en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video At Any Price.jpg

"Un ambicioso granjero de Iowa intenta que un hijo resentido se interese en el negocio de la familia, pero el joven decide iniciar una carrera en el mundo del automovilismo", es la sinopsis oficial de esta película estrenada en 2013 y que ahora puede verse en Prime Video.

Esta producción cuenta con el protagónico de un elenco de lujo, empezando por Dennis Quaid, Zac Efron, Kim Dickens, Heather Graham, Aaron B. Oduber, Jacob B. Oduber, entre otros. La película At Any Price cuenta con la dirección y el guión de Ramin Bahrani y Hallie Newton.

La película 'At Any Price' fue estrenada en el Festival de Cine Telluride, y en el Festival de Cine de Toronto, y compitió por el premio Golden Lion en el Festival de Cine de Venecia.

Embed - At Any Price Official Trailer #1 (2013) - Zac Efron, Heather Graham Movie HD