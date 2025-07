Estas son las series eróticas más vistas y elegidas por las mujeres

¿Cuáles son las series eróticas más vistas y elegidas por las mujeres?

Bridgerton

Esta serie se ha convertido en un clásico de Netflix. La plataforma ya estrenó 3 temporadas, y una precuela, e incluso recientemente se confirmó la finalización del rodaje de la cuarta temporada.

La producción está basada en la saga de Julia Quinn donde cada hermano Bridgerton intenta sobrevivir a la sociedad londinense del siglo XIX, y al mismo tiempo buscan a su pareja ideal.

Outlander

Esta producción está basada en los libros de Diana Gabaldon y este año estrenará una precuela llamada Blood of My Blood, la cual llegará a Disney Plus en Agosto.

Hay muchos factores en esta serie que justifican que sea una de las más vistas por el público femenino: incluye fantasías de saltos en el tiempo, datos históricos reales y además la protagoniza el guerrero escocés, interpretado por Sam Heughan, que además de bondadoso y caballeroso tiene un físico vikingo-escultural es otra de las razones que contribuyen a que la ficción sea un éxito temporada tras temporada.

Normal People

En tercer lugar tenemos a Normal People, una serie basada en el libro de Sally Rooney y que además está protagonizada por Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones. Esta adaptación cuenta la relación de Marianne Sheridan y Connell Waldron, dos estudiantes de un pueblo irlandés, a lo largo de diez años de su vida. Lo que más ama el público femenino es la química entre sus protagonistas y las escenas de sexo llenas de sensibilidad.