El día en que Superman protagonizó un videoclip de Pimpinela

Muchos se preguntan cómo hizo Pimpinela para conseguir que el actor del momento apareciera en su videoclip. Los Pimpinela nunca han detallado mucho cómo el actor neoyorkino llegó a aparecer en el video, pero una versión asegura que Joaquín Galán propuso el actor a su productor (como broma), y el productor lo consiguió. Ellos estaban en Hollywood en ese momento, y pudieron realizar las filmaciones.

El videoclip de "Heroína solitaria" alterna escenas de los Galán cantando y de la famosa heroína solitaria, quien fue interpretada por Carmen More. Luego se da un giro sorpresivo: el jefe parte de viaje de negocios, pero se le han quedado los pasajes de American Airlines, por lo que la heroína solitaria lo persigue a pasárselos a, y lo alcanza justo cuando este va a abordar su limusina. Entonces él se da vuelta, y es Superman, es decir Christopher Reeve.

Superman

Se podría decir que este es el único videoclip del cual formó parte Reeve como actor, siempre y cuando omitamos la balada anglo, "Can you read my mind" en la voz de Maureen McGovern, incluida como otra especie de videoclip en la original "Superman" de Richard Donner de 1978.