A 30 años de su estreno, datos curiosos de "El extraño mundo de Jack"

Datos curiosos de "El extraño mundo de Jack"

La película se basa en un poema

La película se basa en un poema homónimo de tres páginas que escribió Tim Burton cuando trabajaba para Walt Disney Feature Animation a principios de los 80. "Tim reescribió el poema clásico ‘Twas the Night Before Christmas’, junto con diseños para Jack Skellington, su perro Zero y Santa Claus", señaló el director Henry Selick al Daily Beast en 2013.

Canciones

Todas las canciones de la película se escribieron antes de realizar el guion de la película. Danny Elfman fue el encargado de componer todas las canciones como "Esto es Halloween", "La canción de Oogie Boogie", entre otras.

La apariencia de Jack

Muchos le recomendaron a Tim Burton y a Henry Selick que el personaje de Jack tendría que tener ojos para que pudiera expresarse mejor, pero ellos no aceptaron. "Disney realmente luchó para que le diésemos a Jack estos ojos amistosos en lugar de agujeros oscuros, pero no cedimos", dijo el productor de "El extraño mundo de Jack".

El extraño mundo de Jack.jpg Personajes de "El extraño mundo de Jack".

Final alternativo

Existe un final alternativo de "El extraño mundo de Jack" donde se narra que años después Santa Claus regresa para visitar a Jack, y ahí descubre que se ha convertido en padre.