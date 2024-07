A 23 años del estreno de Six Feet Under, así se ve hoy Peter Krause, quien interpretó a Nate Fisher

Embed - HBO's Six Feet Under Trailer

¿De qué trata la serie 'Six Feet Under'?

Esta serie narra la vida cotidiana de la familia Fisher. El padre de Nate Fisher, quien es director de funeraria muere y lega la propiedad de "Fisher & Sons Funeral Home" a Nate y su otro hijo, David. La familia Fisher también incluye a la viuda Ruth Fisher y su hija Claire Fisher.

El drama conjunto está protagonizado por Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick y Rachel Griffiths en los papeles centrales.

¿Cómo se ve hoy el actor Peter Krause?

Peter Krause tiene actualmente 58 años y sigue trabajando como actor. Además de haber protagonizado la serie 'Six Feet Under', Peter teatro protagonizó la obra de Arthur Miller 'After the Fall' sobre los escenarios de Broadway en 2004.

Peter Krause.jpg Peter Krause en la actualidad.

Entre sus últimos trabajos figuran '9-1-1' (2018), 'The Catch' (2016) (TV) y la película 'Beastly' (2011) donde trabajó con Vanessa Hudgens. En cuanto a su vida privada, Peter tiene un hijo, Roman Krause King, nacido en noviembre de 2001 de su relación con Christine King.