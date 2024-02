Se suman nuevos juegos al catálogo de Play Station Plus

Embed

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Este RPG de ciencia ficción de un jugador es obra de los desarrolladores de Pillars of Eternity y Fallout: New Vegas.

Perdido en la travesía de una nave colonizadora con destino a los confines más lejanos de la galaxia, el protagonista de esta historia despierta décadas después para encontrarse en medio de una conspiración que amenaza con destruir la colonia Halcyon. Tendrás que explorar los rincones más lejanos del espacio y descubrir diversas facciones, ávidas de poder mientras que tus decisiones determinan cómo se desarrolla la historia.

Tales of Arise

Bandai Namco ofrece una nueva entrega de la longeva serie “Tales”, que presenta un elenco diverso de personajes, un sistema de combate intuitivo y una cautivadora historia. Durante 300 años, Rena ha gobernado Dahna y ha saqueado el planeta para aprovecharse de sus recursos y despojar a su gente de su dignidad y libertad. La historia comienza con dos personas nacidas en mundos distintos que quieren cambiar su destino y crear un nuevo futuro. Tales of Arise ofrece una experiencia JRPG (Japanese Role-Playing Game) de primera clase.

Assassin’s Creed Valhalla

Un juego más de la saga que te permite convertirte en un legendario guerrero vikingo que se crió con historias de batallas y gloria. Asaltar a tus enemigos, crecer tu asentamiento y desarrollar tu influencia política en la búsqueda por ganarte un lugar entre los dioses del Valhalla será el objetivo de esta maravilla de Ubisoft. Las avanzadas mecánicas de RPG te permiten moldear el crecimiento de tu personaje e influir en el mundo que te rodea. Con cada elección que tomes, desde alianzas políticas y estrategias de combate hasta diálogo y progresión de equipo, será el responsable de tu propio camino hacia la gloria.

LEGO Worlds

Un juego que ofrece un entorno abierto de mundos generados de manera procedimental, hechos de bloques LEGO, que puedes modificar con toda libertad y poblar dinámicamente. Crea cualquier cosa que imagines, un bloque a la vez, o bien utiliza herramientas de paisajismo a gran escala para crear cadenas montañosas y adornar tu mundo con islas tropicales. Agrega estructuras prefabricadas para construir y personalizar cualquier mundo a tu gusto. Explora con helicópteros, dragones, motocicletas o incluso gorilas y descubre tesoros que mejorarán tu experiencia. Observa cómo tus creaciones cobran vida a través de personajes y criaturas que interactúan contigo y entre sí de formas inesperadas.

Roguebook

Aventura de creación de mazos con mecánicas únicas, desarrollada por los inventores de Faeria y por Richard Garfield, creador de Magic: The Gathering. Crea un equipo de dos héroes, cada uno con sus propias cartas y habilidades. Combina sus fortalezas para derrotar a más de 40 jefes y enemigos. Elige tu mazo sabiamente entre 200 cartas, 80 reliquias y 30 gemas que se pueden combinar.

Rogue Lords

Juega como el Diablo en este roguelike de fantasía oscura. Derrotado hace muchas lunas, regresas finalmente con tus discípulos más fieles para vengarte de esos miserables cazadores de demonios. Juega partida tras partida para recolectar artefactos antiguos y recuperar tu poder con el fin de retomar el lugar que te corresponde. Forma tu equipo de genios malvados famosos como Drácula, El Jinete Decapitado o Mary Sanguinaria. Desarrolla su conjunto de habilidades y crea sinergias para enfrentar a cualquier mortal que se atreva a interponerse en tu camino.

Tales of Zestiria

En un mundo de fantasía medieval dividido por la guerra y los enfrentamientos políticos, tendrás que aceptar la carga del Pastor y luchar contra la oscuridad humana para proteger a tu mundo de la malicia y reconciliar a los humanos con los serafines en este RPG de acción.

Además de todos estos títulos, para quienes tengan la suscripción a PlayStation Deluxe, se suman en el catálogo de Clásicos los siguientes títulos: Resistance: Retribution, Jet Moto 2, Tales of Symphonia y Tales of Vesperia.

Por otro lado, los siguientes juegos dejarán de estar disponibles a partir del 20 de febrero: Tekken 7, Resident Evil 7 biohazard, Ace Combat 7 Skies Unknown, Oninaki, Lost Sphear, I am Setsuna, Lost Words: Beyond the Page, Hue, Tacoma, Thomas Was Alone. Mientras tanto, Destiny 2: The Witch Queen estará disponible hasta el 5 de marzo.