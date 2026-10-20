Receta de berenjena en escabeche bien casera: fácil paso a paso y dura muchos días en la heladera

La receta de berenjena en escabeche combina la acidez, aroma a hierbas y una textura suave que gana cuerpo con los días de estacionamiento en la heladera, donde puede durar entre 1 y 3 meses si están cerradas, bien esterilizadas y siempre cubiertas por una capa de aceite.

A diferencia de las preparaciones modernas, la receta clásica se destaca por un método riguroso que garantiza tanto la eliminación del amargor natural de la berenjena como la conservación segura del producto en frasco.