Receta de berenjena en escabeche bien casera: fácil paso a paso y dura muchos días en la heladera

Infaltables en cualquier picada previa al asado, como entrada o simplemente acompañando un buen trozo de pan casero, la berenjena en escabeche, una receta que enloquece a casi todo el mundo, ocupa un lugar de honor en la mesa de los argentinos.
La receta de berenjena en escabeche combina la acidez, aroma a hierbas y una textura suave que gana cuerpo con los días de estacionamiento en la heladera, donde puede durar entre 1 y 3 meses si están cerradas, bien esterilizadas y siempre cubiertas por una capa de aceite.
A diferencia de las preparaciones modernas, la receta clásica se destaca por un método riguroso que garantiza tanto la eliminación del amargor natural de la berenjena como la conservación segura del producto en frasco.
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
Para la base:
- 1,5 kg de berenjena (preferentemente medianas, de piel firme y brillante).
- 2 a 3 cucharadas soperas de sal gruesa.
- Partes iguales de agua y vinagre de alcohol (aproximadamente 750 cc de cada uno).
Para el armado:
- Cantidad necesaria para cubrir de aceite de girasol o maíz.
- 4 a 6 dientes de ajo pelados y cortados en láminas finas.
- 2 cucharadas soperas de orégano seco.
- 1 cucharada sopera de ají molido.
- 1 cucharada chica de pimienta negra en grano.
- 3 o 4 hojas secas de laurel.
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- Lavar bien las berenjenas y pelar (se puede dejar franjas intercaladas de piel si se prefiere mayor firmeza). Cortar en rodajas de 1 centímetro de grosor o en bastones gruesos. Colocar en un colador formando capas e intercala sal gruesa entre ellas. Dejar reposar durante al menos 45 a 60 minutos para que desprendan el líquido amargo.
- Enjuagar las berenjenas con agua fría para retirar el exceso de sal. Exprimir suavemente con las manos o con un paño limpio para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
- En una olla grande, colocar partes iguales de agua y vinagre de alcohol junto con dos hojas de laurel. Llevar a ebullición. Incorporar las berenjenas por tandas y cocinar a fuego medio durante 3 a 5 minutos. Deben quedar tiernas, pero al dente.
- Retirar las berenjenas con espumadera y disponer sobre un repaso limpio o papel absorbente. Dejar enfriar y escurrir muy bien. El secreto de una conserva duradera radica en que no contenga exceso de agua de cocción.
- Hervir frascos de vidrio y sus tapas metálicas en agua hirviendo durante 10 minutos y dejar secar boca abajo sobre papel absorbente.
- Alternar en el frasco una capa de berenjenas, una pizca de orégano, ají molido, láminas de ajo, granos de pimienta y un chorrito de aceite. Repetir el proceso hasta llenar el frasco, presionando suavemente con una cuchara para evitar bolsas de aire.
- Cubrir completamente las berenjenas con aceite hasta medio centímetro por encima de la superficie. Golpear suavemente la base del frasco sobre la mesada para liberar posibles burbujas atrapadas. Cerrar herméticamente.
En pocas palabras
- Berenjenas en escabeche: Una receta casera tradicional que se conserva hasta 3 meses en heladera.
- Ingredientes base: Berenjenas, sal gruesa, agua y vinagre de alcohol para la preparación inicial.
- Armado y conservación: Ajo, especias y aceite cubren las berenjenas en frascos esterilizados para su durabilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI