Batatitas a la miel: la receta del postre riquísimo y casero con 7 ingredientes

Las batatitas a la miel son una de esas recetas fáciles y económicas que permiten preparar un postre casero con pocos ingredientes. La combinación de zapallo y miel da como resultado un bocado suave, dulce y aromático, ideal para disfrutar después de una comida o acompañar una merienda.
Esta preparación se puede servir tibia o fría y es perfecta para los días en los que buscAs una alternativa diferente a los postres tradicionales. Además, la batata aporta una textura cremosa que combina muy bien con el dulzor de la miel.
Receta para hacer batatitas a la miel
- 1 k de batatas
- 2 vasos de agua
- 1/2 k de miel
- 2 cdas. de azúcar
- 1 hoja de laurel
- 1 clavo
- Azafrán y canela
Cómo preparar la receta de batatitas a la miel: el paso a paso
- Primero, pela y trocea las batatas.
- En una olla con dos vasos de agua, cocina las batatas junto con todos los ingredientes.
- Las batatitas a la miel estarán listas cuando la miel se convierta en almíbar.
- Por último, deja enfriar y sirve frías o tempadas.
Como tip, podés sumar nueces, almendras o semillas para aportar un toque crocante. También quedan deliciosas acompañadas con yogur natural, queso crema o una bocha de helado de vainilla.
Origen de las batatitas a la miel
La historia de las batatas a la miel no tiene un origen único y documentado, pero se relaciona con una tradición muy antigua de combinar tubérculos y frutas con endulzantes naturales como la miel. La batata, originaria de América, fue incorporada a distintas cocinas desde la época precolombina y, tras la llegada de los españoles, se extendió por Europa y otras regiones.
La miel fue durante siglos uno de los principales ingredientes utilizados para endulzar preparaciones antes de la popularización del azúcar. Por eso, la combinación de batata cocida o asada con miel surgió como una alternativa sencilla para transformar un alimento cotidiano en un postre dulce.
Con el tiempo, especialmente en la cocina casera argentina, la batata comenzó a utilizarse en diferentes preparaciones dulces, como el clásico dulce de batata. También se volvió habitual combinarla con otros ingredientes de estación, entre ellos el zapallo, dando lugar a versiones caseras de batatitas caramelizadas o bañadas en miel.
En pocas palabras
- Batatitas a la miel: Receta fácil y económica de postre casero con zapallo y miel.
- Ingredientes y preparación: Se detallan los 7 ingredientes y el sencillo paso a paso para su elaboración.
- Origen y variantes: Se explora la tradición de combinar batatas con miel y se sugieren adiciones como frutos secos.