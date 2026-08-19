Batatitas a la miel: la receta del postre riquísimo y casero con 7 ingredientes

Origen de las batatitas a la miel

La historia de las batatas a la miel no tiene un origen único y documentado, pero se relaciona con una tradición muy antigua de combinar tubérculos y frutas con endulzantes naturales como la miel. La batata, originaria de América, fue incorporada a distintas cocinas desde la época precolombina y, tras la llegada de los españoles, se extendió por Europa y otras regiones.

La miel fue durante siglos uno de los principales ingredientes utilizados para endulzar preparaciones antes de la popularización del azúcar. Por eso, la combinación de batata cocida o asada con miel surgió como una alternativa sencilla para transformar un alimento cotidiano en un postre dulce.

Con el tiempo, especialmente en la cocina casera argentina, la batata comenzó a utilizarse en diferentes preparaciones dulces, como el clásico dulce de batata. También se volvió habitual combinarla con otros ingredientes de estación, entre ellos el zapallo, dando lugar a versiones caseras de batatitas caramelizadas o bañadas en miel.