Cuánto costaron las fotos que confirmaron el romance de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

¿Cuánto costaron las fotos que confirmaron el romance de Máxima y Guillermo Alejandro?

Como mencionamos previamente, la foto fue tomada por un argentino, quien gracias a su cámara pudo confirmar lo que hasta ese entonces era un rumor: el joven príncipe, heredero del trono de los Países Bajos, miembro de una de las familias reales más ricas, estaba enamorado de una joven plebeya argentina.

Máxima Zorreguieta.jpg Una de las fotos que confirmaron el romance de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro durante los '90.

En cuanto a cómo se enteró del romance, Henry dijo:

"Un día me llamó Loli, mi mujer, y me dijo que había una argentina que aparentemente estaba de novia con el que iba a ser el rey de Holanda, con el hijo de la reina de Holanda, y que si lograba sacarles una foto, sería súper interesante, súper buscada. 'Te la van a pagar muy bien', me dijo. Yo no sabía quién era Máxima, no tenía idea. Era poco conocida y no había redes sociales como para buscarla y averiguar algo sobre ella".

A continuación, Loli le pasó una dirección donde supuestamente estaban Máxima y Guillermo Alejandro, y Henry fue. Al llegar al lugar que le había indicado su mujer, Henry se encontró con otro fotógrafo estadounidense, y entonces el argentino supo que el dato y la dirección eran correctas.

Sin embargo Henry no obtuvo la fotografía ese mismo día, sino días después. El argentino tuvo la suerte de toparse de frente con Guillermo Alejandro, y ahí supo que iba a conseguir la "foto de su vida".

"Cuando nos vimos mutuamente, hizo un parate, se dio media vuelta y empezó a caminar para atrás. Esa maniobra fue tan rápida que Máxima no se dio cuenta de la situación y siguió caminando para adelante hasta que se dio cuenta que estaba sola. Caminó dos o tres metros y se quedó sola, y él no se dio vuelta nunca más", dijo Henry.

Máxima Zorreguieta 2.jpg La revista que compró las fotos le dedicó 10 páginas y la tapa al floreciente romance.

"Ahí empecé a hacer llamados a revistas de Holanda para ver a quién le interesaba comprar las imágenes", confesó Henry.

"Finalmente cerré con una revista que se llama Party, que publicó la noticia en tapa y adentro le dio como 10 páginas. En Holanda fue todo un suceso", continuó contando.

En relación a cuánto dinero cobró Henry por las fotos, el argentino dijo: "Igual, se pagó bastante bien. No voy a decir la cifra, pero se pagó bastante bien".