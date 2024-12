El pueblo de Alaska que es único: todos viven en el mismo edificio

Llegar a Whittier es una odisea, ya que "solo se puede acceder a través de un túnel de 2.5 millas de largo, uno de los túneles más largos de América del Norte, que se cierra por la noche", señala la cuenta de Tik Tok @talesdelglobo, que se dedica a compartir datos interesantes del planeta, tiene más de 296 mil seguidores y millones de me gusta.

Prácticamente toda la infraestructura del pueblo de Alaska se concentra en Begich Towers Condominium. Hay una oficina de correos, una oficina municipal, una tienda, una escuela, un hotel, una lavandería, una iglesia y apartamentos para los habitantes. En un momento dado había hasta una comisaría en el edificio.

La influencer estadounidense de viajes Nikki Delventhal visitó el pueblo y compartió videos en Instagram y YouTube. "Tuve que visitar la ciudad más aislada de América y no fue nada menos que fascinante, pero tuve una experiencia única que muy pocos, si alguien, pueden decir que han tenido".

