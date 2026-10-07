Santiago Bahamondes defendió su postulación para ser el primer defensor de víctimas en Mendoza

Tribunales Federales de Mendoza Foto: Archivo

El compromiso de Santiago Bahamondes

El encuentro, que comenzó pasadas las 11, fue presidido por el senador Carlos Omar Arce (Movimiento Por Misiones) y se inició con un minuto de silencio en homenaje al senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien presidía la comisión y falleció recientemente.

Luego, los postulantes realizaron sus respectivas exposiciones, en las que se refirieron a sus antecedentes, trayectoria profesional y experiencia en el ámbito de la Justicia y del Ministerio Público. También respondieron las consultas y observaciones formuladas por los senadores sobre sus antecedentes y los cargos para los que fueron propuestos.

Inició la ronda precisamente Santiago Bahamondes, propuesto como defensor público de víctimas con asiento en Mendoza. Destacó que "es un honor ser el primer defensor de víctimas en la provincia" y agradeció la posibilidad de participar de la audiencia.

Durante su exposición, destacó la importancia de este nuevo rol de asistencia y representación para las víctimas en el territorio provincial.

Santiago Bahamondes es un abogado y funcionario judicial que se desempeña en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. Ha trabajado como supervisor y abogado en la Unidad de Defensa Penal del Ministerio Público de la Defensa en Mendoza. También ha ejercido la defensa técnica en juicios complejos, incluyendo causas de lesa humanidad en la provincia, como la mencionada de Menéndez.

Patricia Bullrich se opuso a que avance el pliego de la jueza que trabajó en el caco Chocobar.

Patricia Bullrich rechazó a la fiscal que acusó al policía Chocobar

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich, anticipó que rechazará el pliego de la fiscal Susana Pernas para un Tribunal de Menores, por haber impulsado la condena del policia Luis Chocobar.

Bullrich expresó su oposición al pliego de Pernas enviado por el gobierno nacional en la audiencia pública de la comisión de Acuerdos, donde rindió examen una docena de postulantes a jueces, defensores y fiscales.

Bullrich planteó sus duras criticas a la fiscal Susana Pernas propuesta como Fiscal General ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal debido a la pena de 3 años que impuso a Chocobar, por haber disparado a un adolescente que apuñaló a un turista norteamericano.

La fiscal Pernas defendió su actuación como fiscal y señaló que “en la forma que disparó había exceso en sus funciones y así lo entendió también el tribunal actuante”.

Agregó que “hubo un exceso porque no se puede tirar directamente a la persona. Hay que detenerlo, no se podía matarlo”.

Ahora, los dictamenes se deberán comenzar a firmar en la proxima reunión de la comisión de Acuerdos,