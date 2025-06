Sagasti pidió echar a Marinelli y él retrucó: "Me buscan porque tienen todos los días un preso nuevo"

tuit anabel fernandez sagasti vs sergio marinelli.jpg Anabel Fernández Sagasti anunció por redes la denuncia del kirchnerismo contra Sergio Marinelli ante el Jury de Enjuiciamiento.

La senadora nacional afirmó en sus redes que “lo que está ocurriendo con la administración del agua en Mendoza es inadmisible” y apuntó como culpable al titular de Irrigación: “Sergio Marinelli no solo ha cometido graves errores de gestión, sino que incurre en incumplimientos flagrantes de su función pública que deben ser investigados”.

Al mismo tiempo, el propio Marinelli pidió acudir a la Legislatura provincial para explicar a los legisladores qué motivó la resolución que habilita a otorgar permisos de perforación en acuíferos en Luján de Cuyo.

El kirchnerismo denuncia a Marinelli ante el Jury

Según explicaron desde el sector de Anabel Fernández Sagasti, el pedido de Jury surge “tras el escándalo desatado en el organismo provincial a raíz de la autorización para nueve pozos de agua en un acuífero que la misma agencia estatal había restringido tiempo atrás”.

La senadora apuntó que “quien dirige Irrigación debe garantizar agua para los mendocinos, la producción y el futuro, no malgastarla ni favorecer negocios para unos pocos vivos”.

Puntualmente, el cuestionamiento a Marinelli pasa por la firma de la resolución 125 por la que Irrigación habilitó a pedir “cinco permisos para desarrollar pozos a la empresa Cresud SAFIC A, propiedad del grupo IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elsztain; dos perforaciones para la firma Chimpay La Rioja SA; y habilitaciones para el empresario Pedro García Mateo y la empresa Grappolo SA, de Walter Bressia”.

riego agrelo cultivos.jpg Anabel Fernández Sagasti apuntó contra Sergio Marinelli por la habilitación para que cuatro privados pidan agua en Agrelo.

Esos pozos son a desarrollar en la subcuenca El Carrizal, ubicada en la margen derecha del Río Mendoza, zona en la que, en agosto de 2024, Irrigación restringió nuevas perforaciones por dos años, según consta en la Resolución 1109.

La defensa de Marinelli tras la denuncia de Fernández Sagasti

En diálogo con Diario UNO, Sergio Marinelli defendió la autorización para pedir pozos de agua que Irrigación otorgó sobre esa zona.

Según explicó, con la cuestionada resolución se dejó abierta la puerta para el pedido de nuevos permisos porque la presentación de estos privados estaba pendiente desde 2019 y la Suprema Corte de Justicia ordenó que Irrigación se expidiera al respecto.

Asamblea Legislativa 2025 Sergio Marinelli 2 Sergio Marinelli, titular de Irrigación, se defendió de las acusaciones de Anabel Fernández Sagasti. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Para hacerlo, dijo el superintendente, técnicos de Irrigación, del INA y el IHLLA, estudiaron el volumen de agua disponible y autorizaron a repartirlo.

“No hubo privilegios”, remarcó.

Sobre el pedido de Jury para su remoción, Marinelli retrucó con dureza: “No tienen más fundamentos que lo que han leído en los diarios. Me indigna desde lo personal pero lo comprendo desde lo político porque como ellos tienen todos los días un preso nuevo, necesitan a alguien del oficialismo para cuestionar la moralidad de los actos de gobierno”.

Dentro de su molestia, entiende que la iniciativa de Anabel Fernández Sagasti no prosperará ante el Jury de Enjuiciamiento porque: “Creo que se han equivocado porque el proceso nunca fue cuestionado. Y acá lo que vale es el proceso y no a quiénes; porque yo no tengo por qué, ni debo ni puedo elegir a quién sí y a quién no le doy agua”.