El kirchnerismo lanzó su propia campaña: "Nada sin Cristina"

Las consignas tienen que ver directamente con los ejes que marcó Cristina Kirchner tras su detención, en la multitudinaria marcha que se organizó en su apoyo.

El mensaje del kirchnerismo al peronismo

“El peronismo debe estar atento. Escuchar lo que está pasando. Porque esto va a terminar en una gran crisis”, expresó Cristina momentos antes quedar en prisión domiciliaria.

Siguiendo esa línea, los spots lanzados por el kirchnerismo están basados en diversas problemáticas que consideran que hoy están atravesando los argentinos; y, a la vez, buscan potenciar la idea de “volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, y en el colegio libros y computadoras; donde los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para poder comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo y donde los jubilados tenían remedios", como dijo la expresidenta.

Anabel Fernandez Sagasti, kirchnerismo en Mendoza.jpg Anabel Fernández Sagasti podría ser candidata a diputada nacional por su espacio, si el kirchnerismo se abre del PJ.

Kirchnerismo, ¿con o sin PJ?

La decisión no está tomada. O al menos no se da a conocer públicamente aún. El kirchnerismo ya obtuvo el reconocimiento provisorio del partido Unidad Popular y está a próximo a lograr el definitivo pero sigue sin aclarar si utilizará el sello o no en estas elecciones.

La alternativa es ir a internas en el Partido Justicialista, como definió el congreso partidario que se eligirán los candidatos.

La campaña lanzada por Anabel Fernández Sagasti refuerza la postura del kirchnerismo respecto del perfil que tendrían que adoptar los posibles candidatos del peronismo: “El espacio pretende reforzar el objetivo de generar candidatos que representen y defiendan los intereses de los mendocinos en el Congreso de la Nación”.

Puntualmente, hace foco en que “los representantes del peronismo tienen que tener una convicción real para oponerse a las políticas de Javier Milei. En síntesis: hombres y mujeres que no traicionen a sus electores, ni se olviden de las razones por las que fueron elegidos cuando crucen el Arco del Desaguadero”.

De hecho, si el kirchnerismo optara por ir a elecciones por fuera del Partido Justicialista -o presentara lista para interna-, la candidata principal a nivel nacional sería la propia Fernández Sagasti. En tanto que, en el seno del PJ, donde ya se aprobó el lema Peronismo de Mendoza, se barajan otros nombres: Emir Félix, los intendentes Flor Destéfanis y Matías Stevanato.