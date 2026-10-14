Régimen de sanciones a empleados públicos: el oficialismo impuso su mayoría para aprobar reformas

La radical Beatriz Martínez defendió el proyecto de cambios al régimen disciplinario de los empleados públicos. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Debate y posiciones sobre el régimen de sanciones

La diputada Beatriz Martínez (UCR) explicó que la iniciativa cuenta con 56 artículos divididos en 4 títulos y busca un régimen "más ágil, eficiente y eficaz" que fortalezca la capacidad investigativa del Estado. Destacó el uso de herramientas tecnológicas, notificaciones electrónicas y la creación de la figura del responsable de presentismo en cada jurisdicción.

Franco Ambrosini (UCR) defendió la constitucionalidad de la norma, señalando que "no se persiguen personas, se persiguen conductas para preservar a los trabajadores públicos que se esfuerzan".

Cintia Gómez (PRO) respaldó la propuesta apuntando a "un Estado eficiente que dé respuestas".

Por el lado de la oposición, Lucas Ilardo (FP) adelantó el voto negativo criticando que la norma no se debatió en paritarias con los trabajadores y consideró que la figura del preceptor de presentismo representa una "burocratización antiquísima" en plena era digital.

Germán Gómez (PJ) rechazó la ley calificándola de "inconstitucional y un retroceso", argumentando que vulnera la imparcialidad al combinar la instrucción y la condena en un mismo proceso, infringiendo los principios del debido proceso y la seguridad jurídica.

Para el kirchnerista Lucas Ilardo la ley que ya tiene media sanción crea la figura del "preceptor del presentismo". Foto: Instagram de Lucas Ilardo

Puntos centrales de la ley