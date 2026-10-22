Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones

La resolución judicial también alcanzó a Mariano Alejandro Cosentino, contador del exdiputado José Luis Espert.

El descargo de la defensa y la posición de la Fiscalía

En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado ante el juzgado un escrito de 141 páginas solicitando su sobreseimiento. En el documento, la defensa argumentó que el cobro investigado correspondió al pago de un contrato de asesoría brindado a una firma comercial, instrumento que fue firmado ante escribano público y apostillado por organismos oficiales.

A pesar de esa presentación, la Fiscalía ratificó sus sospechas sobre la existencia de una maniobra simulada con el objetivo de introducir fondos al circuito legal. Ante esta hipótesis, Espert se pronunció públicamente en sus redes sociales el pasado 19 de agosto, señalando que la transferencia llegó de manera directa a su cuenta bancaria y bajo su titularidad explícita.

"Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre; yo lo puse en cada papel", afirmó en aquella oportunidad el dirigente para rechazar las imputaciones del Ministerio Público Fiscal.

Rechazo a las nulidades y avance del proceso judicial

El procesamiento dictado por el tribunal de San Isidro se conoció días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimara dos planteos presentados por la defensa de Espert con el fin de frenar la instrucción del expediente.

El fuero de alzada rechazó, en primera instancia, la solicitud de nulidad sobre las medidas de prueba promovidas por el fiscal Rodolfo Domínguez. En segundo término, el tribunal desestimó la recusación planteada contra el fiscal de la causa, a quien la defensa atribuyó una supuesta pérdida de objetividad y la exteriorización de intereses ajenos al trámite procesal.

Con estas decisiones firmes, la causa iniciada por la Justicia Federal continuará con el desarrollo de los pasos procesales tendientes a la recolección de elementos probatorios antes del dictado de la elevación a juicio.