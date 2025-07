Los pedidos para modificar la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner entraron en una semana clave

Cristina Kirchner.jpg Cristina Kirchner recibió una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.

Los fiscales Luciani y Mola quieren que Cristina cumpla su condena en cárcel común

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le otorgaron la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner por cuestiones de seguridad y por tener 72 años. Además, explicaron que el intento de magnicidio contra la ex presidenta ocurrido en 2022 implica un plus de seguridad que una cárcel común no puede dar.

Esta medida fue apelada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Creen que "jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario".

mola-luciani-800x445.jpg Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Además, indicaron que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, informó una lista de establecimientos penitenciarios donde Cristina Kirchner podría estar detenida sin comprometerse su seguridad.

“No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, advirtieron.

En caso de mantenerse la prisión domiciliaria, Luciani y Mola pidieron que no sea en San José 1.111 porque, según los informes que han presentado, la figura de Cristina Kirchner en el barrio alteró la rutina de los vecinos. Denunciaron que se han afectado los servicios de recolección de residuos, el mantenimiento de los servicios públicos de la zona y el paso de ambulancias.

“En base a tal informe -en caso de no hacerse lugar a la revocación de la prisión domiciliaria que aquí reclamamos-, es que se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria, que mitigue las falencias de seguridad advertidas”, explicaron los fiscales.

Los abogados de Cristina quieren que cumpla la domiciliaria sin tobillera electrónica

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron a Casación que revise la necesidad de la tobillera electrónica en la ex mandataria. Aseguraron que no hay ningún riesgo respecto a una posible fuga y que la ex presidenta siempre estuvo a derecho. Además, que es una figura pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que está custodiada por la Policía Federal.

Para los letrados, el dispositivo "tiene un fuerte contenido simbólico que se convierte en un castigo adicional".

El último punto que revisará Casación y que también fue pedido por los defensores de la ex presidenta es una solicitud para flexibilizar el régimen de visitas. Según los abogados, "ninguna persona con prisión domiciliaria tiene tantos límites".

Cristina Kirchner cumplirá 20 días presa y cada vez hay menos militantes en la puerta de su casa

Este lunes, la ex presidenta Cristina Kirchner cumplirá 20 días desde que comenzó a cumplir su pena a seis años de cárcel. Las concentraciones en la puerta de San José 1.111 que al principio estaban nutridas, empezaron a flaquear y cada vez menos militantes van a apoyarla a la puerta de su casa.

cristina kirchner balcon.jpg Cristina Kirchner cumplirá este lunes 20 días de cárcel. Las salidas al balcón que acostumbró en ese tiempo se van disminuyendo cada día al igual que la llegada de militantes a la puerta de su casa.

Mientras tanto, organismos de derechos humanos lanzaron un plan de acción por su libertad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, más de cien referentes de organismos, comisiones por la memoria, sindicatos, universidades y movimientos sociales participaron en las últimas horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA del lanzamiento del espacio “Derechos Humanos contra la proscripción: Cristina Libre”. Allí elaboraron un documento firmado por más de 100 organizaciones “en defensa de la democracia y contra la proscripción” de la líder del PJ.

Del encuentro formaron parte el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias; el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la senadora Nora del Valle Giménez; y referentes como Victoria Montenegro, Matías Moreno y Carlos Pisoni, entre otros.