La marcha en defensa de Cristina Kirchner fue reprogramada y será a Plaza de Mayo

MAÑANA 10hs • Marchamos a Plaza de Mayo.



— Salimos desde Belgrano y 9 de Julio.#ArgentinaConCristina pic.twitter.com/5PPrqjjfbd — La Cámpora (@la_campora) June 17, 2025

La marcha es las 14 hacia Plaza de Mayo

Rápidamente la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, impulsora de la marcha, dio a conocer la novedad en sus redes sociales. Allí se indica que La Cámpora se concentrará a las 10 en 9 de Julio y Belgrano, en la Capital Federal, para dirigirse luego a Plaza de Mayo.

El PJ reorganizó en un encuentro con gobernadores del espacio la manifestación por la ex presidenta Cristina Kirchner y convocó a una concentración al as 14 en Plaza de Mayo para rechazar la proscripción hacia la ex mandataria.

“Mañana (miércoles) todos a Plaza de Mayo. Argentina está viviendo un momento muy difícil. Se ha roto el pacto democrático en relación a la condena a una inocente”, expresó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, después de haber visitado a la ex jefa de Estado.

La jefa comunal adelantó que está previsto que se lleve a cabo un “acto político” durante la protesta frente a la Casa Rosada, al expresar: “Cristina es inocente, pero además la Argentina está pasando un momento muy difícil. Hay mucho por qué manifestarse hoy en el país. Pacíficamente lo haremos”, puntualizó.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispusiera la prisión domiciliaria para Fernández de Kirchner y desactivara así la movilización a Comodoro Py, gobernadores peronistas y autoridades partidarias definieron centralizar la protesta en Plaza de Mayo.

En un encuentro en la sede del PJ estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), mientras que por vía virtual hicieron lo propio Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Además, fueron de la partida la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; los senadores nacionales de Unión por la Patria (UxP) José Mayans, Eduardo Wado de Pedro, Lucía Corpacci y la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Se acordó movilizar mañana con una columna propia encabezada por el propio gobernador Kicillof durante un encuentro con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se llevó a cabo por la tarde.