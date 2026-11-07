Imputaron al ex presidente Santiago Peña por "lesión de confianza y administración en provecho propio"

La imputación alcanza también a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central del Paraguay (BCP). A él los fiscales le atribuyen, además de los dos delitos anteriores, producción de documentos públicos de contenido falso. Que el cargo recaiga sobre el exjefe del ente supervisor sugiere que la investigación apunta a fallas de control del Estado sobre el sistema financiero y no solo a responsabilidades políticas.

Santiago Peña quedó detenido en la unidad militar hasta que fue indagado e imputado por el escándalo en el sistema financiero de su país.

Los argumentos de la imputación

La imputación llega pocos días después de la destitución de Peña. El Congreso lo removió en juicio político por 44 votos a favor y un ausente, en medio del escándalo por el cierre de Ueno Bank. Esa crisis dejó a unos tres millones de paraguayos con sus cuentas congeladas en un “corralito”. Tras su detención, Peña fue trasladado a un cuartel militar de élite, en un contexto de protestas frente a su casa. Este sábado ingresó por una entrada lateral, sin esposas y con custodia policial, a la fiscalía especializada en delitos económicos para declarar por primera vez como expresidente.