El Ministerio Público de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña en la causa conocida como Ueno Bank. Los delitos que se le atribuyen son lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía pidió su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes, medidas que ahora deberá resolver la Justicia.
Imputaron al ex presidente Santiago Peña por "lesión de confianza y administración en provecho propio"
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes del jefe de Estado destituido por el Congreso en medio de la crisis bancaria. La causa alcanza además al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo
La imputación alcanza también a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central del Paraguay (BCP). A él los fiscales le atribuyen, además de los dos delitos anteriores, producción de documentos públicos de contenido falso. Que el cargo recaiga sobre el exjefe del ente supervisor sugiere que la investigación apunta a fallas de control del Estado sobre el sistema financiero y no solo a responsabilidades políticas.
Los argumentos de la imputación
La imputación llega pocos días después de la destitución de Peña. El Congreso lo removió en juicio político por 44 votos a favor y un ausente, en medio del escándalo por el cierre de Ueno Bank. Esa crisis dejó a unos tres millones de paraguayos con sus cuentas congeladas en un “corralito”. Tras su detención, Peña fue trasladado a un cuartel militar de élite, en un contexto de protestas frente a su casa. Este sábado ingresó por una entrada lateral, sin esposas y con custodia policial, a la fiscalía especializada en delitos económicos para declarar por primera vez como expresidente.
Gravedad institucional
Peña es el segundo presidente elegido en las urnas destituido por el Congreso desde el fin de la dictadura de Stroessner, en 1989. El antecedente es Fernando Lugo, removido el 22 de junio de 2012. La diferencia es que Lugo cayó por un conflicto político, mientras que Peña enfrenta además una causa penal por un escándalo económico con millones de afectados. Al perder el cargo, ya no cuenta con los fueros presidenciales, lo que explica que pasara del juicio político a la imputación en tan poco tiempo.
Pedro Alliana asumió la presidencia el viernes y prometió resarcir a los afectados por la crisis bancaria. Su gobierno enfrenta dos desafíos: restituir los fondos y recuperar la confianza en el sistema financiero, y evitar quedar atado político y judicialmente a la gestión de su antecesor. Chile fue de los primeros países en felicitarlo, con un comunicado de su Cancillería que ratificó la “amistad y cooperación” entre ambos países, una señal de reconocimiento inmediato y continuidad institucional.
En pocas palabras
- Paraguay: Imputaron al expresidente Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio.
- Fiscalía: Solicitó prisión preventiva y la inhibición de bienes del exjefe de Estado.
- Crisis bancaria: El caso Ueno Bank salpica también al extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.