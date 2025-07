Hebe Casado aseguró que habla todos los días con Milei pero Correa Llano no la atiende

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, reveló en una entrevista radial que no ha podido afiliarse a La Libertad Avanza (LLA) por el rechazo de su presidente en Mendoza, Facundo Correa Llano. “Me encantaría poder hablar con él, pero no se da. Hablo todos los días con Javier Milei y no puedo hablar con Correa Llano”, aseguró.