En declaraciones a Radio Splendid el funcionario expresó que para el Gobierno el fallo “no genera incomodidad, pero es conmocionante, nadie se alegra, porque pone a la Argentina otra vez en las tapas de diarios del mundo por un hecho negativo como una Presidenta condenada por hechos de corrupción”.

Además, dijo esperar “que no se monte un show” cuando se haga efectiva la detención de la ex mandataria, “de ningún lado, más allá de algunos episodios que han sucedido en los últimos días, porque yo entiendo el afecto que hay entre sus seguidores, que son cada vez menos pero los tiene, pero qué no crucen límites”, pidió.

Consultado sobre si la detención de Cristina Kirchner perjudica o beneficia al Gobierno de cara a las elecciones legislativas de este año, Francos dijo que “se han hecho muchas especulaciones, se habló de un acuerdo de impunidad, y finalmente se demostró que todo era falso”.

“Estoy convencido que nos va a ir bien en las elecciones de octubre” dijo y recalcó que la ciudadanía reconoce el cambio “de la situación en la que estábamos cuando asumimos el Gobierno a la de hoy, porque hay una diferencia enorme, hay reglas de juego claras, la gente tiene previsibilidad”.

Taiana: "El sentido de la condena a Cristina Kirchner es proscribir al partido mayoritario de la Argentina"

Jorge Taiana dijo que “es una sorpresa negativa porque lo que queda afectado, además, de la libertad de Cristina (Kirchner) es la calidad de la democracia”, denunció en declaraciones a Splendid-AM990, y sumó: “Este es un juicio bastante escandaloso y la condena tiene solo el sentido de proscribir, no solo a una expresidenta, sino a la presidenta del partido mayoritario de la Argentina”.

Taiana fue ministro durante las gestiones de Néstor Kirchner (Relaciones Exteriores) y de Alberto Fernández (Defensa).

En la misma línea, remarcó: “La proscripción en la Argentina no tiene un sentido judicial, neutro, tiene un sentido político. Ha vuelto a suceder la proscripción de las máximas figuras del peronismo y eso no augura buenos momentos para el país. Es una mala situación para la democracia”.

Para Taiana, luego de la pena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, la Argentina cambiará de etapa, y la sociedad revertirá el fallo que condenó a la ex vicepresidenta.

“Ese elemento de la proscripción no estaba. Ahora se ha incorporado. Esto augura malas noticias, más conflictividad social, más protestas, más represión, porque a este Gobierno le gusta reprimir. El panorama en sí es oscuro”, insistió.

Taiana expuso que el gobierno de Javier Milei “está desesperado”, al tiempo que detectó vínculos con el fallo de lo que denominó “la Administración de Justicia” y vaticinó una respuesta popular de la sociedad.

Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Splendid