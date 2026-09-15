El gobierno reforma la SIDE y crea el nuevo Cuerpo de Inteligencia de la Nación

El Ejecutivo busca profesionalizar la SIDE con reclutamiento por concurso y carrera técnica unificada.

Nuevos requisitos para ingresar a la SIDE

Para integrar el Cuerpo de Inteligencia de la Nación dentro de la SIDE, los aspirantes deberán superar concursos públicos de antecedentes y exámenes específicos organizados por la Escuela Nacional de Inteligencia. El proceso priorizará perfiles universitarios y especialistas en análisis de datos, ciberseguridad, idiomas y geopolítica estratégica.

Las autoridades precisaron que el ingreso se realizará exclusivamente mediante mecanismos transparentes para impedir la discrecionalidad en las contrataciones estatales. Cada agente seleccionado firmará compromisos de confidencialidad estricta e integridad ética antes de iniciar sus actividades de análisis estratégico.

Escala salarial y control dentro de la SIDE

El estatuto asigna un escalafón único de haberes para la SIDE, desvinculando la remuneración de asignaciones discrecionales no sujetas a rendición. Se estipulan además mecanismos de auditoría administrativa y financiera sobre el presupuesto reservado destinado a operaciones especiales.

La norma sanciona faltas graves contra la seguridad interior o los deberes de reserva profesional con exoneración inmediata. Asimismo, los directores del área técnica deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales periódicas ante el organismo de control competente.

Los agentes de la SIDE se someterán a un sistema de rendimiento anual que determinará los ascensos dentro de la jerarquía. Las promociones dependerán de créditos alcanzados en cursos de posgrado e informes periódicos de desempeño operativo.

El titular del área, Cristian Auguadra, señaló durante la presentación oficial que la iniciativa procura brindar estabilidad jurídica y previsibilidad profesional a los cuadros técnicos. El funcionario destacó la necesidad de contar con un servicio profesional capaz de dar respuesta a las crecientes exigencias de la inteligencia estratégica contemporánea.