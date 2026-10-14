El ex gobernador de San Juan Sergio Uñac formalizó su precandidatura presidencial

Acercamientos políticos y armados provinciales

La consolidación de esta aspiración responde a una serie de movimientos dentro del espacio opositor. En los últimos meses, el legislador sostuvo reuniones con dirigentes del kirchnerismo -como Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro-, gobernadores y senadores como Gerardo Zamora y Juan Manzur, además de un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.

Sergio Uñac busca fortalecer la incidencia de las provincias en las plataformas electorales y propone internas partidarias regionales y fechas consecutivas para 2027.

Con este armado, el proyecto de Sergio Uñac promueve que las provincias del interior ganen incidencia en la conformación de las plataformas electorales, evitando la centralización en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Propuesta de internas y esquema regional

Para la competencia partidaria, el senador elevó a la conducción del PJ una propuesta de internas abiertas divididas en 4 regiones y realizadas en 4 fechas consecutivas.

En el plano económico, plantea organizar el desarrollo nacional sobre la base de 6 zonas productivas diferenciadas:

Noroeste Argentino (NOA)

Noreste Argentino (NEA)

Región Centro

Cuyo

Patagonia

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Como parte de su gira territorial, el dirigente sanjuanino recorrió Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Corrientes, La Pampa, Mendoza y San Luis, además de varios municipios bonaerenses, donde prevé mantener encuentros con mandatarios, dirigentes y representantes del sector privado.

Quién es Sergio Uñac

Sergio Uñac es un abogado y político argentino perteneciente al Partido Justicialista (PJ) que se desempeñó como gobernador sanjuanino durante 8 años (2015-2023) y actualmente ocupa una banca como senador nacional. Nacido en Pocito, desarrolló una extensa carrera en la gestión pública provincial, iniciando su recorrido como intendente de su localidad natal para luego asumir la vicegobernación acompañando a José Luis Gioja.

Sergio Uñac y José Luis Gioja.

En las elecciones provinciales de 2023, Sergio Uñac intentó competir por un tercer mandato consecutivo al frente del gobierno de San Juan. Sin embargo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida cautelar dictaminando que su postulación violaba los límites a la reelección fijados por la carta magna local.

El máximo tribunal argumentó que la Constitución buscaba garantizar la alternancia republicana. Tras la inhabilitación judicial de Sergio Uñac, el oficialismo debió reorganizar la fórmula electoral, habilitando la candidatura de su hermano, el entonces senador Rubén Uñac, para encabezar la lista del Frente San Juan por Todos.

Finalmente, los comicios provinciales se realizaron sin la participación directa de Sergio Uñac en la boleta ejecutiva. En esa contienda, el referente opositor Marcelo Orrego resultó electo para la gobernación, poniendo fin a dos décadas ininterrumpidas de gestiones peronistas en el territorio vecino.