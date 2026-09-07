Causa ANDIS: rechazaronn el pedido de Diego Spagnuolo para frenar pericias de los audios

El escandalo en ANDIS llevo a cambios en la estructura de Discapacidad.

Peritaje técnico en la causa ANDIS

El peritaje forense busca establecer técnicamente la veracidad del contenido, identificar si existen alteraciones o ediciones y cotejar los registros de voz en el marco de la causa ANDIS. La investigación judicial procura determinar si en las conversaciones registradas se alude a un esquema de retornos o cobros indebidos en contrataciones públicas.

El rechazo a la pretensión de Spagnuolo deja la vía libre para que el organismo forense avance con el informe final. Las partes involucradas ya designaron a sus peritos de parte para presenciar los estudios técnicos que determinarán el valor de las pruebas claves en las etapas sustanciales del proceso.

Citan a una testigo en la causa ANDIS

En paralelo a las pericias forenses, la Justicia analiza una presentación para citar a declarar en la causa ANDIS a la abogada boliviana Nadia Beller. La solicitud fue incorporada al expediente a partir de sus declaraciones periodísticas en las que afirmó poseer elementos e información certera sobre cómo se filtraron los archivos de voz.

El juez Ariel Lijo trasladó la petición al fiscal Franco Picardi para evaluar la pertinencia de la medida. De ser convocada, la declaración de Beller buscará esclarecer si el origen de las grabaciones provino de particulares o de alguna maniobra irregular, lo que permitiría afianzar o descartar los planteos de nulidad que impulsan las defensas de los imputados.