Causa ANDIS: rechazaronn el pedido de Diego Spagnuolo para frenar pericias de los audios

La investigación por la causa ANDIS sumó una nueva definición en los tribunales federales luego de que la Justicia rechazara el planteo de la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, para suspender los peritajes de audio. El juez federal Ariel Lijo mantuvo firme la medida encomendada a Gendarmería Nacional.
La ofensiva judicial por la causa ANDIS
La defensa del ex funcionario solicitó suspender el análisis técnico argumentando irregularidades en la incorporación de un soporte digital con 58 archivos. Pretendía recortar el margen de análisis del tribunal para evitar la pericia sobre las muestras que se custodian en el juzgado.
Sin embargo, la resolución respaldó la validez del procedimiento que ejecuta la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. Los peritos oficiales continúan con el relevamiento técnico de las escuchas que dieron origen al expediente por presunta corrupción, cobro de coimas y sobreprecios en el gobierno nacional.
Peritaje técnico en la causa ANDIS
El peritaje forense busca establecer técnicamente la veracidad del contenido, identificar si existen alteraciones o ediciones y cotejar los registros de voz en el marco de la causa ANDIS. La investigación judicial procura determinar si en las conversaciones registradas se alude a un esquema de retornos o cobros indebidos en contrataciones públicas.
El rechazo a la pretensión de Spagnuolo deja la vía libre para que el organismo forense avance con el informe final. Las partes involucradas ya designaron a sus peritos de parte para presenciar los estudios técnicos que determinarán el valor de las pruebas claves en las etapas sustanciales del proceso.
Citan a una testigo en la causa ANDIS
En paralelo a las pericias forenses, la Justicia analiza una presentación para citar a declarar en la causa ANDIS a la abogada boliviana Nadia Beller. La solicitud fue incorporada al expediente a partir de sus declaraciones periodísticas en las que afirmó poseer elementos e información certera sobre cómo se filtraron los archivos de voz.
El juez Ariel Lijo trasladó la petición al fiscal Franco Picardi para evaluar la pertinencia de la medida. De ser convocada, la declaración de Beller buscará esclarecer si el origen de las grabaciones provino de particulares o de alguna maniobra irregular, lo que permitiría afianzar o descartar los planteos de nulidad que impulsan las defensas de los imputados.
En pocas palabras
- Justicia Federal: ratificó el estudio sobre audios de Diego Spagnuolo en la causa ANDIS, rechazando su pedido para frenar las pericias.
- Peritaje forense: busca establecer la veracidad y posibles alteraciones de las escuchas clave en la investigación por corrupción.
- Citan a testigo: evalúan convocar a la abogada Nadia Beller para esclarecer la filtración de los archivos de voz en la causa ANDIS.