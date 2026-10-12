Calvente se quejó de que "la política quiso embarrar" el ajuste en Guaymallén y le apuntó a candidatos

Marcos Calvente aseguró que los recursos de la comuna cayeron entre el 20% y el 30% y que el ajuste busca también sostener la obra pública de Guaymallén. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El viernes pasado Calvente envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, para recortarse 10% su salario y el de todos sus funcionarios políticos por 6 meses. Esa reducción -que muy probablemente tenga el aval del Concejo- le generará a la comuna un ahorro mensual de unos $60 millones.

En paralelo también se recortarán bonos adicionales a los empleados municipales de mayores ingresos. Según la letra chica del proyecto son cerca de 2.400 empleados que perciben un sueldo superior a los $1.200.000, los que dejarán de percibir adicionales de unos $300.000.

Esto último le generará a la comuna un ahorro superior a los $720 millones mensuales.

Sumando ambos recortes, esa comuna se estaría garantizando un ahorro mensual que superaría los $780 millones.

Calvente se quejó de los que pretendieron aprovecharse políticamente el ajuste

Pese a la apremiante situación que describió y que debe sortear con este ajuste, Calvente aseguró que no faltó quien quisiera hacer un uso político del recorte que pretende implementar.

"Hay videos circulando de funcionarios de todos los colores y otros que pretenden ser funcionarios, o que se están candidateando", dijo en referencia a competidores políticos que usaron sus redes sociales para criticar el recorte.

Hay que recordar que Marcos Calvente ya adelantó que va a buscar la reelección como intendente en los comicios del 2027 y en esa carrera ya hay varios dirigentes anotados para competir, y otros que aún especulan si se van a subir a la carrera. En esa situación pareciera estar el ex intedente y hoy senador provincial, Marcelino Iglesias.

Pero además ya hay varios posibles competidores en el PJ: ya se anotaron el ex senador Rafael Moyano, Sergio Luza -hoy funcionario de la gestión de la rectora de la UNCuyo- y Luz Llorens, senadora del peronismo, cercana a Stevanato.