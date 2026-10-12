El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, justificó el ajuste que pretende aplicar, tanto con el recorte de un bono de $300.000 a 2.400 empleados como con el descuento del 10% a su propio salario y el de sus funcionarios por 6 meses. Pero en paralelo se quejó del aprovechamiento político de su decisión.
Calvente se quejó de que "la política quiso embarrar" el ajuste en Guaymallén y le apuntó a candidatos
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, contó que los recursos cayeron entre el 20% y el 30%. Recortó $300.000 a 2.400 empleados y un 10% a funcionarios
El jefe comunal aseguró que el fuerte recorte se debió a que los recursos de la comuna "cayeron entre el 20% y el 30%".
"Pasa que la macroeconomía golpea fuerte la recaudación. La recaudación nacional cayó un 2,6% este año, la provincial también y eso es más drástico en lo comunal. Se han comprimido los recursos y hay que ajustar el gasto para sostener el empleo, los servicios y la obra pública de Guaymallén que debe ser la de mayor desarrollo de la provincia", justificó en diálogo con el programa No tenés cara de radio Nihuil.
El viernes pasado Calvente envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, para recortarse 10% su salario y el de todos sus funcionarios políticos por 6 meses. Esa reducción -que muy probablemente tenga el aval del Concejo- le generará a la comuna un ahorro mensual de unos $60 millones.
En paralelo también se recortarán bonos adicionales a los empleados municipales de mayores ingresos. Según la letra chica del proyecto son cerca de 2.400 empleados que perciben un sueldo superior a los $1.200.000, los que dejarán de percibir adicionales de unos $300.000.
Esto último le generará a la comuna un ahorro superior a los $720 millones mensuales.
Sumando ambos recortes, esa comuna se estaría garantizando un ahorro mensual que superaría los $780 millones.
Calvente se quejó de los que pretendieron aprovecharse políticamente el ajuste
Pese a la apremiante situación que describió y que debe sortear con este ajuste, Calvente aseguró que no faltó quien quisiera hacer un uso político del recorte que pretende implementar.
"Hay videos circulando de funcionarios de todos los colores y otros que pretenden ser funcionarios, o que se están candidateando", dijo en referencia a competidores políticos que usaron sus redes sociales para criticar el recorte.
Hay que recordar que Marcos Calvente ya adelantó que va a buscar la reelección como intendente en los comicios del 2027 y en esa carrera ya hay varios dirigentes anotados para competir, y otros que aún especulan si se van a subir a la carrera. En esa situación pareciera estar el ex intedente y hoy senador provincial, Marcelino Iglesias.
Pero además ya hay varios posibles competidores en el PJ: ya se anotaron el ex senador Rafael Moyano, Sergio Luza -hoy funcionario de la gestión de la rectora de la UNCuyo- y Luz Llorens, senadora del peronismo, cercana a Stevanato.
En pocas palabras
- Ajuste municipal: el intendente Marcos Calvente anunció recortes del 20% al 30% en recursos, afectando bonos de $300.000 a 2.400 empleados y un 10% a funcionarios.
- Justificación del recorte: Calvente atribuye la medida a la caída de recursos comunales y a la fuerte presión de la macroeconomía sobre la recaudación.
- Críticas políticas: el intendente denunció el aprovechamiento político de su decisión por parte de futuros candidatos y competidores.