Alberto Fernández: "Las imágenes de la AFI son de una enorme gravedad institucional"

(Editado por Marcos Barrera) El presidente Alberto Fernández se refirió al video en el que un grupo de ex funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a ex miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) mantienen un encuentro en el que planifican perseguir y encarcelar a gremialistas durante la gestión de Cambiemos en la Provincia y advirtió que "son de una enorme gravedad institucional".