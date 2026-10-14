Una mujer sufrió un accidente en San Martín, el intendente la asistió, pero la ambulancia tardó 45 minutos

Cómo fue el accidente de la mujer en San Martín

De acuerdo con el parte policial, la víctima circulaba de sur a norte en una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos, de color negro, cuando, por motivos que se investigan, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la calzada.

Ramírez relató que llovía cuando encontró a la mujer tendida en el suelo y que, hasta ese momento, nadie se había acercado a asistirla. La testigo destacó que la motociclista llevaba casco, aunque igualmente sufrió un traumatismo de cráneo de gravedad. Entre las personas que se acercaron para ayudarla estaba el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

La demora de la ambulancia y los intentos por mantenerla consciente

Uno de los aspectos más delicados del relato de Ramírez fue la demora en la llegada de la asistencia médica. Según su testimonio, Rufeil llamó insistentemente al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para solicitar una ambulancia, que habría tardado unos 45 minutos en llegar al lugar.

Mientras esperaban, las personas que estaban junto a la motociclista intentaban mantenerla consciente. Sin embargo, finalmente la mujer perdió el conocimiento. Durante los minutos en los que pudieron hablar con ella, la víctima mencionaba reiteradamente el nombre de su hija, recordó la veterinaria.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la demora de la ambulancia ocurrió, pero que fue de 20 minutos.

La motociclista fue trasladada al Hospital Central

El personal del SEC asistió a la mujer y la trasladó inicialmente al hospital Perrupato, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a una hemorragia cerebral, dispusieron su derivación al Hospital Central, donde continúa internada.

La Oficina Fiscal de San Martín interviene en la investigación del siniestro para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.