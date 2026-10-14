Una mujer de 24 años se subió al colectivo y atacó a otra con una llave francesa, también la amenazó de muerte. La Justicia le dictó prisión preventiva por la agresión y las amenazas de muerte.
Una mujer de 24 años se subió al colectivo y atacó a otra con una llave francesa
Una mujer de 24 años se subió al colectivo y atacó a otra con una llave francesa, también la amenazó de muerte. La Justicia le dictó prisión preventiva
El 25 de agosto de 2026, en la parada de colectivos ubicada en calle Gerónimo Helguera al 2300 de San Miguel de Tucumán, en circunstancias en que la víctima se encontraba a bordo del colectivo de la Línea 12, la imputada abordó el transporte público e interpeló a la pasajera, para luego agredirla físicamente asestándole golpes en la zona de la cabeza con una llave tipo francesa, golpes de puño y mordeduras mientras le manifestaba: "Esto es para que la pongas pilla a tu hermana", para luego descender del coche y posteriormente darse a la fuga del lugar a bordo de una motocicleta.
Posteriormente, el día 04 de octubre de 2026, en el domicilio ubicado en barrio 76 Viviendas, de la Capital, en circunstancias en que la víctima se encontraba en el interior de la casa junto a su hermana, y la pareja de esta, se hizo presente la imputada, quien ingresó al inmueble sin autorización para ello y profirió amenazas directas de muerte contra la víctima, expresándole: "A vos te voy a matar".
Ante esta situación, la hermana le exigió que se retirara del inmueble advirtiéndole que llamaría a la fuerza policial; no obstante, la imputada hizo caso omiso y continuó amenazándolas durante un lapso aproximado de 20 minutos antes de retirarse, incumpliendo de esta manera la orden judicial de prohibición de acercamiento por un radio menor a 100 metros y la prohibición de realizar actos de turbación, hostigamiento e intimidación directa o indirecta por cualquier medio en favor de la denunciante, dictada en fecha 27 de agosto de 2026, por el plazo de 60 días, la cual se encontraba plenamente vigente y debidamente notificada.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Elías Acuña en la audiencia correspondiente al control de la detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.
La Fiscalía formuló cargos en contra de la mujer de 24 años, por los delitos de lesiones, violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial, todo ello en concurso real, en calidad de autora.
En su contra, la acusación pública solicitó la imposición de la prisión preventiva por el plazo de 25 días para avanzar en las medidas investigativas correspondientes y ante la existencia de riesgos procesales. Dichos planteos fueron aceptados por el juez actuante.
Fuente: contextotucuman.com
En pocas palabras
- Agresión en colectivo: una mujer de 24 años atacó a otra con una llave francesa y la amenazó de muerte.
- Violación de domicilio: la agresora ingresó sin permiso a la casa de la víctima y reiteró las amenazas.
- Prisión preventiva: la Justicia dictó 25 días de prisión preventiva para la imputada por los delitos cometidos.