Una mujer de 24 años se subió al colectivo y atacó a otra con una llave francesa

Ante esta situación, la hermana le exigió que se retirara del inmueble advirtiéndole que llamaría a la fuerza policial; no obstante, la imputada hizo caso omiso y continuó amenazándolas durante un lapso aproximado de 20 minutos antes de retirarse, incumpliendo de esta manera la orden judicial de prohibición de acercamiento por un radio menor a 100 metros y la prohibición de realizar actos de turbación, hostigamiento e intimidación directa o indirecta por cualquier medio en favor de la denunciante, dictada en fecha 27 de agosto de 2026, por el plazo de 60 días, la cual se encontraba plenamente vigente y debidamente notificada.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Elías Acuña en la audiencia correspondiente al control de la detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.

La Fiscalía formuló cargos en contra de la mujer de 24 años, por los delitos de lesiones, violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial, todo ello en concurso real, en calidad de autora.

En su contra, la acusación pública solicitó la imposición de la prisión preventiva por el plazo de 25 días para avanzar en las medidas investigativas correspondientes y ante la existencia de riesgos procesales. Dichos planteos fueron aceptados por el juez actuante.

Fuente: contextotucuman.com