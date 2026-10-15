Una verdadera película de terror se vive en estas horas en la provincia de Chaco. Una adolescente de 16 años cursa un embarazo de cinco meses y, tras una intervención médica de urgencia, la Justicia ordenó la detención inmediata de su padrastro de 41 años, señalado como el presunto autor material de reiterados abusos sexuales, y de su madre de 47 años, acusada de encubrimiento agravado.
Una madre, un padrastro y una pesadilla de nunca acabar para una chica de 16 años
Una adolescente de 16 años tuvo que ser sometida a una intervención médica de urgencia y detrás de ella se reveló una trama de terror
El caso de abuso sexual quedó al descubierto en los últimos días y generó una rápida intervención policial y judicial para resguardar la integridad de la menor y esclarecer una trama de abusos que se habría extendido durante al menos dos años.
La consulta ginecológica que destapó los abusos
La situación salió a la luz cuando la adolescente se presentó en una salita de atención médica barrial:
- El hallazgo clínico: Durante la revisión, una médica ginecóloga detectó que la joven cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, cuadro que inmediatamente activó los protocolos de alerta sanitaria y judicial frente a presuntos delitos contra la integridad sexual.
- El origen de la causa: Tras la contención inicial, la víctima reveló que venía sufriendo ataques sexuales sistemáticos desde que tenía 14 años.
- La denuncia familiar: Con estos datos, la hermana de la adolescente acudió formalmente a radicar la denuncia ante las autoridades, lo que permitió individualizar a los principales sospechosos y señalar tanto al hombre a cargo de las agresiones como a la progenitora por omitir auxilio y encubrir los hechos en el ámbito doméstico.
Operativo cerrojo en el barrio La Rubita y captura de los acusados
A partir de la denuncia formal y de los primeros testimonios incorporados al expediente, la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia dispuso las órdenes de allanamiento y aprehensión para ambos adultos:
- Arresto de la madre: Una comisión policial se trasladó hasta una vivienda situada sobre el pasaje España, en el barrio La Rubita de la capital chaqueña. En el lugar, los efectivos concretaron la captura de la mujer de 47 años, quien fue trasladada a la Comisaría Quinta Metropolitana.
- Vigilancia y captura del padrastro: El hombre de 41 años no se hallaba inicialmente en el domicilio. No obstante, gracias a datos recabados por su entorno familiar sobre su inminente regreso, los uniformados montaron una guardia encubierta en las inmediaciones. Minutos más tarde, al advertir que el sospechoso salía del inmueble, fue interceptado en la vía pública y reducido.
Instrucción de la causa y medidas de protección
Los dos sospechosos fueron formalmente notificados de su situación procesal y permanecen privados de la libertad a disposición del Ministerio Público Fiscal de Chaco.
En los próximos días, la Fiscalía avanzará con la recepción de declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y el informe médico forense para determinar el grado de imputación y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en el caso.
En pocas palabras
- Hallazgo clínico: Una adolescente de 16 años cursa un embarazo de cinco meses, lo que activó alertas judiciales.
- Abuso sexual: La menor denunció haber sufrido abusos sexuales sistemáticos por parte de su padrastro desde los 14 años.
- Detención: La Justicia ordenó la detención del padrastro y la madre por encubrimiento agravado.