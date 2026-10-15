Una madre, un padrastro y una pesadilla de nunca acabar para una chica de 16 años

El hallazgo clínico: Durante la revisión, una médica ginecóloga detectó que la joven cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses , cuadro que inmediatamente activó los protocolos de alerta sanitaria y judicial frente a presuntos delitos contra la integridad sexual.

Durante la revisión, una médica ginecóloga detectó que la joven cursaba un , cuadro que inmediatamente activó los protocolos de alerta sanitaria y judicial frente a presuntos delitos contra la integridad sexual. El origen de la causa: Tras la contención inicial, la víctima reveló que venía sufriendo ataques sexuales sistemáticos desde que tenía 14 años .

Tras la contención inicial, la víctima reveló que venía sufriendo ataques sexuales sistemáticos desde que tenía . La denuncia familiar: Con estos datos, la hermana de la adolescente acudió formalmente a radicar la denuncia ante las autoridades, lo que permitió individualizar a los principales sospechosos y señalar tanto al hombre a cargo de las agresiones como a la progenitora por omitir auxilio y encubrir los hechos en el ámbito doméstico.

Operativo cerrojo en el barrio La Rubita y captura de los acusados

A partir de la denuncia formal y de los primeros testimonios incorporados al expediente, la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia dispuso las órdenes de allanamiento y aprehensión para ambos adultos:

Arresto de la madre: Una comisión policial se trasladó hasta una vivienda situada sobre el pasaje España, en el barrio La Rubita de la capital chaqueña. En el lugar, los efectivos concretaron la captura de la mujer de 47 años, quien fue trasladada a la Comisaría Quinta Metropolitana.

Una comisión policial se trasladó hasta una vivienda situada sobre el pasaje España, en el de la capital chaqueña. En el lugar, los efectivos concretaron la captura de la mujer de 47 años, quien fue trasladada a la Comisaría Quinta Metropolitana. Vigilancia y captura del padrastro: El hombre de 41 años no se hallaba inicialmente en el domicilio. No obstante, gracias a datos recabados por su entorno familiar sobre su inminente regreso, los uniformados montaron una guardia encubierta en las inmediaciones. Minutos más tarde, al advertir que el sospechoso salía del inmueble, fue interceptado en la vía pública y reducido.

Instrucción de la causa y medidas de protección

Los dos sospechosos fueron formalmente notificados de su situación procesal y permanecen privados de la libertad a disposición del Ministerio Público Fiscal de Chaco.

En los próximos días, la Fiscalía avanzará con la recepción de declaraciones testimoniales, pericias psicológicas y el informe médico forense para determinar el grado de imputación y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en el caso.