Un hombre fue baleado en su casa del barrio San Martín y está grave en el Lagomaggiore

Lo trasladaron de urgencia al Lagomaggiore

Minutos después, personal de guardia del Lagomaggiore informó el ingreso del hombre con una herida de arma de fuego en el tórax.

El diagnóstico médico confirmó perforaciones en el hígado y un pulmón, lesiones que lo dejaron con riesgo de vida.

Según el relato de su pareja, ambos estaban frente a su casa cuando vieron dos camionetas, una blanca y otra negra. Desde esos vehículos comenzaron a disparar y uno de los proyectiles impactó en el tórax del hombre.

La Policía intervino en el lugar del ataque a balazos, en el barrio San Martín de Ciudad. Imagen ilustrativa

Los atacantes escaparon y son buscados

Durante las primeras medidas en la escena, la Policía constató un impacto de bala en la puerta de madera de una vivienda. Sin embargo, los efectivos no encontraron vainas servidas en el lugar.

La investigación busca determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el motivo de la agresión. Intervienen la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital y Policía Científica, mientras que la pareja de la víctima fue trasladada al Polo Judicial para prestar declaración.

La víctima tenía antecedentes penales

De acuerdo con el parte policial, el hombre herido registra antecedentes por presunta portación de arma de fuego e infracciones a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes.

Además, causas por robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, y abuso de armas.

Esos antecedentes corresponden a registros de distintos años, entre 2012 y 2021.

La información policial no precisó si el ataque está relacionado con alguno de esos episodios.