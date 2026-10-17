Un hombre de 32 años quedó en estado crítico tras haber sido baleado tórax en el barrio San Martín, en Ciudad.
Un hombre fue baleado en su casa del barrio San Martín y está grave en el Lagomaggiore
La víctima (32 años) permanece en terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore. Los atacantes escaparon en dos camionetas y son buscados
El ataque ocurrió este viernes por la tarde, frente a su domicilio, y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó directamente al quirófano.
El hecho ocurrió en horas de la tarde. Luego, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la manzana 30 del barrio San Martín.
Lo trasladaron de urgencia al Lagomaggiore
Minutos después, personal de guardia del Lagomaggiore informó el ingreso del hombre con una herida de arma de fuego en el tórax.
El diagnóstico médico confirmó perforaciones en el hígado y un pulmón, lesiones que lo dejaron con riesgo de vida.
Según el relato de su pareja, ambos estaban frente a su casa cuando vieron dos camionetas, una blanca y otra negra. Desde esos vehículos comenzaron a disparar y uno de los proyectiles impactó en el tórax del hombre.
Los atacantes escaparon y son buscados
Durante las primeras medidas en la escena, la Policía constató un impacto de bala en la puerta de madera de una vivienda. Sin embargo, los efectivos no encontraron vainas servidas en el lugar.
La investigación busca determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el motivo de la agresión. Intervienen la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital y Policía Científica, mientras que la pareja de la víctima fue trasladada al Polo Judicial para prestar declaración.
La víctima tenía antecedentes penales
De acuerdo con el parte policial, el hombre herido registra antecedentes por presunta portación de arma de fuego e infracciones a la Ley 23.737, vinculada a estupefacientes.
Además, causas por robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra, y abuso de armas.
Esos antecedentes corresponden a registros de distintos años, entre 2012 y 2021.
La información policial no precisó si el ataque está relacionado con alguno de esos episodios.
En pocas palabras
- Un hombre baleado: un hombre de 32 años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en el tórax.
- Traslado urgente: fue derivado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó a terapia intensiva.
- Investigación en curso: los atacantes escaparon en dos camionetas y son intensamente buscados por la policía.