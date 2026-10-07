La comunidad de General Villegas, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentra muy consternada por la muerte de una niña de tan solo 8 años, que falleció tras una tragedia mientras participaba de una práctica habitual de patín artístico dentro del club donde asistía.
Tragedia para una niña de 8 años: practicaba patín artístico en su club y un accidente apagó su vida
La Justicia investiga las causas de la tragedia fatal que costó la vida de una niña de 8 años en el Club Eclipse Villegas
La tragedia ocurrió en el Club Atlético Eclipse Villegas, donde la niña se encontraba junto a sus compañeras y la profesora a cargo. En circunstancias que investiga la Justicia, un arco cayó sobre la cabeza de la pequeña, provocándole lesiones de extrema gravedad.
La escena generó desesperación inmediata entre los presentes, quienes dieron aviso urgente a los servicios de emergencia. La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal "Nuestra Señora del Carmen", pero lamentablemente los médicos no pudieron revertir el cuadro y confirmaron su muerte a los pocos minutos de su ingreso.
Tragedia y dolor por la muerte de la niña de 10 años
Ante la magnitud de la tragedia, la comisión directiva del Club Atlético Eclipse Villegas emitió un desgarrador comunicado oficial a través de sus canales institucionales para expresar el acompañamiento a la familia de la pequeña en este irreparable momento.
"Con profundo dolor y una pena inmensa, la familia del Club Eclipse Villegas lamenta el trágico fallecimiento de nuestra pequeña deportista. En este momento de inconmensurable tristeza, enviamos nuestras más sinceras condolencias, amor y fuerzas a sus padres, familiares, amiguitas y profesoras", expresaron desde la institución, decretando además el duelo institucional y la suspensión total de las actividades deportivas y administrativas en sus instalaciones.
La investigación judicial por la tragedia
Tras confirmarse la muerte de la niña, las autoridades policiales y la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen tomaron intervención inmediata para determinar la mecánica exacta del accidente y establecer responsabilidades.
Efectivos de la Policía Científica preservaron el club para llevar a cabo peritajes técnicos sobre el arco que se cayó, verificando si se encontraba debidamente amurado, apoyado de forma inestable o si existió alguna maniobra imprevista que provocó su caída.
En pocas palabras
- Tragedia en General Villegas: Falleció una niña de 8 años tras la caída de un arco mientras practicaba patín artístico.
- Detalles del suceso: El accidente ocurrió en el Club Atlético Eclipse Villega.
- Investigación en curso: La Justicia busca determinar las causas exactas de la caída del arco.