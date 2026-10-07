Tragedia para una niña de 8 años: practicaba patín artístico en su club y un accidente apagó su vida

Tragedia y dolor por la muerte de la niña de 10 años

Ante la magnitud de la tragedia, la comisión directiva del Club Atlético Eclipse Villegas emitió un desgarrador comunicado oficial a través de sus canales institucionales para expresar el acompañamiento a la familia de la pequeña en este irreparable momento.

"Con profundo dolor y una pena inmensa, la familia del Club Eclipse Villegas lamenta el trágico fallecimiento de nuestra pequeña deportista. En este momento de inconmensurable tristeza, enviamos nuestras más sinceras condolencias, amor y fuerzas a sus padres, familiares, amiguitas y profesoras", expresaron desde la institución, decretando además el duelo institucional y la suspensión total de las actividades deportivas y administrativas en sus instalaciones.

La investigación judicial por la tragedia

Tras confirmarse la muerte de la niña, las autoridades policiales y la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Trenque Lauquen tomaron intervención inmediata para determinar la mecánica exacta del accidente y establecer responsabilidades.

Efectivos de la Policía Científica preservaron el club para llevar a cabo peritajes técnicos sobre el arco que se cayó, verificando si se encontraba debidamente amurado, apoyado de forma inestable o si existió alguna maniobra imprevista que provocó su caída.