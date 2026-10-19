Tragedia en un partido de fútbol infantil: una camioneta entró a la cancha y provocó dos muertes

Video shows the moments before a woman driving a truck plowed through a soccer game at Stryker Sports Complex on Saturday afternoon. Police say a 6-year-old boy and a 35-year-old man were killed in the crash. Jaime NúñezLink in bio. #KAKEnews https://t.co/rRouA6h7oj — KAKE News (@KAKEnews) October 18, 2026

Tragedia en el fútbol infantil en Estados Unidos: las víctimas y los heridos

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la muerte de un niño de apenas 6 años y de un hombre de 35 años. Si bien las identidades completas de ambos fallecidos no fueron difundidas de inmediato por la policía, se precisó que perdieron la vida en la escena debido a la gravedad de las lesiones recibidas.

Entre los 11 heridos asistidos por los equipos médicos se encuentran cinco menores de edad. Asimismo, se informó que el conductor de la camioneta negra implicada en el hecho realizaba el trayecto acompañado por dos menores en el interior del habitáculo.

Cómo ocurrió la tragedia en el fútbol infantil

De acuerdo con el testimonio de los presentes y el reporte preliminar, la camioneta ingresó de forma inesperada a la zona donde se encontraba el público viendo uno de los partidos.

“Pensamos que iba a detenerse, pero siguió avanzando”, relató una madre presente en la cancha. De acuerdo con el testimonio de otro de los presentes, un hombre se abalanzó hacia la camioneta para reducir al conductor y frenar la marcha del vehículo, evitando que continuara el atropello antes de la llegada de las patrullas policiales.

El conductor fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia policial a disposición de la Justicia.