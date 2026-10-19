Una verdadera jornada de dolor y conmoción se vivió durante la tarde del sábado en la ciudad de Wichita, en el estado de Kansas, Estados Unidos. Sucedió que un auto ingresó a la cancha durante un partido de fútbol infantil, atropellando todo a su paso, en una tragedia que provocó dos muertes.
Tragedia en un partido de fútbol infantil: una camioneta entró a la cancha y provocó dos muertes
Dos personas murieron en la tragedia y once resultaron heridas al ser atropelladas por una camioneta en pleno partido de fútbol infantil
La tragedia ocurrió alrededor de las 15.25 hora local en las instalaciones del complejo deportivo Stryker, donde decenas de familias se encontraban reunidas presenciando los partidos de fútbol infantil.
A raíz del choque, dos personas perdieron la vida de forma instantánea en el lugar, mientras que otras 11 resultaron con heridas de diversa consideración.
Tragedia en el fútbol infantil en Estados Unidos: las víctimas y los heridos
Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la muerte de un niño de apenas 6 años y de un hombre de 35 años. Si bien las identidades completas de ambos fallecidos no fueron difundidas de inmediato por la policía, se precisó que perdieron la vida en la escena debido a la gravedad de las lesiones recibidas.
Entre los 11 heridos asistidos por los equipos médicos se encuentran cinco menores de edad. Asimismo, se informó que el conductor de la camioneta negra implicada en el hecho realizaba el trayecto acompañado por dos menores en el interior del habitáculo.
Cómo ocurrió la tragedia en el fútbol infantil
De acuerdo con el testimonio de los presentes y el reporte preliminar, la camioneta ingresó de forma inesperada a la zona donde se encontraba el público viendo uno de los partidos.
“Pensamos que iba a detenerse, pero siguió avanzando”, relató una madre presente en la cancha. De acuerdo con el testimonio de otro de los presentes, un hombre se abalanzó hacia la camioneta para reducir al conductor y frenar la marcha del vehículo, evitando que continuara el atropello antes de la llegada de las patrullas policiales.
El conductor fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia policial a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Tragedia en EE.UU.: Dos personas murieron y once resultaron heridas al ser atropelladas por una camioneta en un partido de fútbol infantil.
- Detalles del suceso: El incidente ocurrió en Wichita, Kansas, cuando un vehículo ingresó a la cancha durante el encuentro deportivo.
- Víctimas y heridos: Falleció un niño de 6 años y un hombre de 35, mientras que once personas fueron hospitalizadas, incluyendo cinco menores.