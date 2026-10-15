Un hombre se subió al techo de su casa y se prendió fuego cuando intentaban desalojarlo. Fue trasalado al hospital luego de sufrir varias quemaduras.
Quisieron desalojarlo se subió al techo de la casa y se prendió fuego
Un hombre se subió al techo de su casa y se prendió fuego cuando intentaban desalojarlo. Fue trasalado al hospital luego de sufrir varias quemaduras
El episodio ocurrió en la localidad cordobesa Estación Juárez Celman. Fue trasladado al hospital tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo. El operativo fue suspendido luego del incidente, se subió al techo y se prendió fuego para evitar que lo sacaran del lugar.
El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Los Eucaliptos al 120, donde efectivos de la Departamental Colón de la Policía y autoridades judiciales se presentaron para llevar a cabo la medida.
En medio del operativo, el hombre de 46 años, que era uno de los ocupantes, se negó a abandonar la propiedad, subió al techo con un bidón de nafta y, en un intento desesperado, se roció con el líquido inflamable y se prendió fuego.
Según informó ElDocetv, el hombre sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.
Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron un equipo de emergencias. El hombre fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, donde constataron que tenía lesiones en varias zonas del cuerpo.
Tras ser evaluado y recibir atención médica, el paciente fue dado de alta, según informaron las autoridades que participaron del procedimiento.
Como consecuencia del episodio, las autoridades judiciales decidieron suspender el desalojo que estaba previsto para ese día. La medida no pudo concretarse y, hasta el momento, no se comunicaron nuevas disposiciones sobre la continuidad del proceso.
En pocas palabras
- Hombre se prendió fuego: un hombre se roció con nafta y se prendió fuego para evitar un desalojo.
- Traslado y alta médica: fue asistido por quemaduras y trasladado al hospital, donde posteriormente fue dado de alta.
- Desalojo suspendido: las autoridades judiciales resolvieron suspender la medida de desalojo tras el incidente.