Quisieron desalojarlo se subió al techo de la casa y se prendió fuego

En medio del operativo, el hombre de 46 años, que era uno de los ocupantes, se negó a abandonar la propiedad, subió al techo con un bidón de nafta y, en un intento desesperado, se roció con el líquido inflamable y se prendió fuego.

Según informó ElDocetv, el hombre sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron un equipo de emergencias. El hombre fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, donde constataron que tenía lesiones en varias zonas del cuerpo.

Tras ser evaluado y recibir atención médica, el paciente fue dado de alta, según informaron las autoridades que participaron del procedimiento.

Como consecuencia del episodio, las autoridades judiciales decidieron suspender el desalojo que estaba previsto para ese día. La medida no pudo concretarse y, hasta el momento, no se comunicaron nuevas disposiciones sobre la continuidad del proceso.