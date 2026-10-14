Quién es el hombre que fue apuñalado por una mujer cuando caminaba tranquilo con su pareja

Hasta el momento, la tragedia se encuentra bajo una rigurosa investigación comandada por la Brigada de Investigaciones de Perico bajo la carátula de homicidio.

La identidad de la víctima

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy avanza con la investigación del homicidio de Luis Alberto Vega (45), ocurrido el domingo pasado en el barrio Juan Manuel de Rosas.

La causa está a cargo del fiscal Matías Guevara y por el hecho, una mujer de 27 años, identificada como Romina Tacacho Guevara, está detenida acusada como la principal sospechosa.

Tragedia en Jujuy: cómo fue el caso del hombre apuñalado

La tragedia ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 18:15, sobre la calle Los Lirios, en inmediaciones del barrio Juan Manuel de Rosas.

La víctima se desplazaba a pie junto a su pareja cuando fueron interceptados por una mujer que portaba un arma blanca.

Por motivos que aún son materia de peritajes y recolección de testimonios, la agresora asestó una certera puñalada en la zona del tórax del hombre, provocando que cayera gravemente herido sobre el suelo.

Poco después del hecho, cerca de las 19:10, la Policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones.

Personal motorizado logró ubicar a la presunta autora del crimen en el Polideportivo del barrio San Martín, procediendo a su inmediata aprehensión y poniéndola a disposición de la Justicia.