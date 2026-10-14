Un violento crimen sucedió el reciente fin de semana a la localidad de Perico, en la provincia de Jujuy. Un hombre de 46 años perdió la vida tras ser apuñalado, al recibir una herida mortal en el tórax en plena vía pública mientras caminaba acompañado por su pareja.
Quién es el hombre que fue apuñalado por una mujer cuando caminaba tranquilo con su pareja
Un hombre de 45 años fue apuñalado mientras caminaba con su pareja, desencadenando una tragedia en plena vía pública
A pesar de la rápida intervención del personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de los efectivos policiales, quienes intentaron realizar maniobras de reanimación en el lugar, las lesiones resultaron irreversibles.
Tras confirmarse su deceso, el cuerpo fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para la realización de la correspondiente autopsia.
Hasta el momento, la tragedia se encuentra bajo una rigurosa investigación comandada por la Brigada de Investigaciones de Perico bajo la carátula de homicidio.
La identidad de la víctima
El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy avanza con la investigación del homicidio de Luis Alberto Vega (45), ocurrido el domingo pasado en el barrio Juan Manuel de Rosas.
La causa está a cargo del fiscal Matías Guevara y por el hecho, una mujer de 27 años, identificada como Romina Tacacho Guevara, está detenida acusada como la principal sospechosa.
Tragedia en Jujuy: cómo fue el caso del hombre apuñalado
La tragedia ocurrió el pasado domingo, alrededor de las 18:15, sobre la calle Los Lirios, en inmediaciones del barrio Juan Manuel de Rosas.
La víctima se desplazaba a pie junto a su pareja cuando fueron interceptados por una mujer que portaba un arma blanca.
Por motivos que aún son materia de peritajes y recolección de testimonios, la agresora asestó una certera puñalada en la zona del tórax del hombre, provocando que cayera gravemente herido sobre el suelo.
Poco después del hecho, cerca de las 19:10, la Policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones.
Personal motorizado logró ubicar a la presunta autora del crimen en el Polideportivo del barrio San Martín, procediendo a su inmediata aprehensión y poniéndola a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Crimen en Jujuy: Un hombre fue apuñalado mientras caminaba con su pareja.
- Detenida: Una mujer de 27 años fue aprehendida como sospechosa del homicidio.
- Investigación: La Brigada de Investigaciones de Perico analiza el caso caratulado como homicidio.