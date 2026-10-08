Quién es el empresario que murió en una tragedia que le quitó la vida al instante

Lamentablemente, al arribar al sitio del accidente, los efectivos constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales sobre la ruta. La violencia del choque hizo inútil cualquier maniobra de reanimación por parte del personal médico que llegó a la escena.

Tragedia del empresario: quién era el hombre que murió

La víctima fatal de la tragedia fue identificada como Miguel Manresa, un conocido empresario de 53 años domiciliado en la zona.

Manresa, quien se desplazaba a bordo de una moto de gran porte, era una persona muy querida entre sus allegados, clientes de transporte de viajes y conocidos del departamento. muestras de dolor entre sus familiares y en el ámbito empresarial local.

Cómo fue el fatal accidente en Palmira

De acuerdo con el parte oficial de la Policía Vial y las actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, el siniestro se produjo cuando Miguel Manresa circulaba en su moto Kawasaki Versys por el carril Chimbas con dirección al norte.

Al aproximarse al inicio de una rotonda sobre la Variante, y por causas que se intentan determinar, el conductor habría perdido el control del rodado impactando en primera instancia contra el cordón de la calzada. Posteriormente, la inercia provocó un segundo y fortísimo choque contra el guardarraíl.

A raíz de la colisión, el empresario salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la moto continuó su trayectoria hasta terminar en el interior del canal ubicado en el centro de la rotonda.