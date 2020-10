¿Quién era José Antonio "Culón" Guaymás?, el sospechoso de asesinar a Abigail

No le dieron tiempo de nada y la intervención de la policía llegó demasiado tarde.

El joven además tenía un medio hermano, identificado como S.G., cuya vivienda en la que habita fue semidestruida y saqueada por un grupo de vecinos del barrio Nicolás Avellaneda IV de Yerba Buena, quienes pensaban que el hombre estaba protegiendo al asesino de Abigail.

Este hombre, S.G., aseguró que no mantenía una buena relación con el joven, y le suplicó a la gente que "no venga a buscarme a mí, porque no tengo nada que ver en esto y tengo a mis hijos”.

El sospechoso del asesinato, era un joven que pasó gran parte de su vida en la mira de la Justicia.

Apodado “Culón”, Guaymás tenía en su prontuario 19 causas en apenas 10 años.

El perfil del acusado