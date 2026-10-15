Narcoabogado: la excusa que planteó para justificar 32 kilos de cocaína

El lugar donde encontraron la cocaína en la camioneta.

El hallazgo de la cocaína tras el tiroteo

A partir del seguimiento de las cámaras, efectivos policiales se dirigieron a un camino alternativo que conduce a un río de la zona, encontraron la Volkswagen Amarok con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que luego se identificaron como cocaína.

Tres minutos después, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río. El vehículo era conducido por el abogado, quien fue detenido. En la camioneta también se secuestraron dos teléfonos celulares y se advirtió un corte en el piso del vehículo, a la altura del tanque de combustible. Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y los bultos hallados en su interior. El procedimiento permitió confirmar que contenían más de 32 kilos de cocaína, acondicionada en bloques de un ancho más angosto al habitual, aparentemente cortados por la mitad.

El abogado fue detenido en Salta por la Policía.

Tras la imputación y el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, el abogado solicitó realizar un descargo. Dijo que desde hacía varios años viajaba a Orán y Aguas Blancas y cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos que luego revendía. Dijo que había viajado para reunirse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, aunque antes había decidido comprar teléfonos celulares para revender.

La defensa del abogado cuestionó la imputación y se opuso al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza rechazó sus planteos y dispuso la medida por un mes, al considerar los argumentos de la fiscalía sobre la gravedad del hecho del hallazgo de cocaína, el estado inicial de la investigación y los antecedentes del acusado.