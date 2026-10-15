Un abogado de 56 años, oriundo de Buenos Aires, y que ya cuenta con una condena por narcotráfico, fue imputado por el transporte de 32 kilos cocaína y quedó detenido con prisión preventiva por un mes.
Narcoabogado: la excusa que planteó para justificar 32 kilos de cocaína
La investigación se inició a raíz de un procedimiento donde la policía encontró esa cantidad de cocaína en una camioneta abandonada a orillas de un río
La investigación se inició a raíz de un procedimiento realizado hace 10 días en la localidad salteña de Isla de Cañas, donde la policía encontró esa cantidad de droga en una camioneta abandonada a orillas de un río.
Ese sábado 3 de octubre, alrededor de las 15.30, una mujer que trabaja en la vía pública alertó sobre un episodio con armas de fuego en inmediaciones de las calles Alvear y Alberdi, en la ciudad salteña de Orán. Dijo que varias personas que se movilizaban en una camioneta de alta gama habían abordado a un hombre con armas de fuego, lo habían subido a otro vehículo y se habían dirigido hacia la ruta nacional 50. El centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, por su parte, informó que los involucrados circulaban en dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.
El hallazgo de la cocaína tras el tiroteo
A partir del seguimiento de las cámaras, efectivos policiales se dirigieron a un camino alternativo que conduce a un río de la zona, encontraron la Volkswagen Amarok con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que luego se identificaron como cocaína.
Tres minutos después, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río. El vehículo era conducido por el abogado, quien fue detenido. En la camioneta también se secuestraron dos teléfonos celulares y se advirtió un corte en el piso del vehículo, a la altura del tanque de combustible. Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y los bultos hallados en su interior. El procedimiento permitió confirmar que contenían más de 32 kilos de cocaína, acondicionada en bloques de un ancho más angosto al habitual, aparentemente cortados por la mitad.
Tras la imputación y el pedido de prisión preventiva de la fiscalía, el abogado solicitó realizar un descargo. Dijo que desde hacía varios años viajaba a Orán y Aguas Blancas y cruzaba a Bolivia para comprar celulares y otros artículos que luego revendía. Dijo que había viajado para reunirse con una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, aunque antes había decidido comprar teléfonos celulares para revender.
La defensa del abogado cuestionó la imputación y se opuso al pedido de prisión preventiva. Sin embargo, la jueza rechazó sus planteos y dispuso la medida por un mes, al considerar los argumentos de la fiscalía sobre la gravedad del hecho del hallazgo de cocaína, el estado inicial de la investigación y los antecedentes del acusado.
En pocas palabras
- Narcoabogado imputado: un profesional de 56 años fue detenido por transportar 32 kilos de cocaína en Salta.
- Hallazgo en camioneta: la droga fue encontrada en un vehículo abandonado cerca de un río tras un tiroteo.
- Prisión preventiva: el abogado, con antecedentes por narcotráfico, permanecerá detenido por un mes.