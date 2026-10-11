Una niña de un año murió ahogado este domingo en Corralitos luego de ser encontrado dentro de un zanjón de riego próximo a su vivienda, ubicada sobre la calle Severo del Castillo al 8500. Sus familiares lo trasladaron al microhospital de Puente de Hierro, donde ingresó sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró salvarlo.
Murió una bebé de un año tras caer a un zanjón de riego en Guaymallén
La niña fue encontrado en un cauce cercano a su casa y trasladado al microhospital de Puente de Hierro, donde intentaron reanimarlo sin éxito
Cómo ocurrió la tragedia en Guaymallén
Según el parte policial, el hecho se conoció a partir de un llamado a la línea de emergencias que alertaba sobre la desaparición de la niña de un año. Poco después, una segunda comunicación informó que lo habían encontrado dentro de un zanjón de riego cercano al domicilio familiar. La bebé desapareció mientras los padres cocinaban.
Ante la situación, los familiares trasladaron a la pequeña al microhospital de Puente de Hierro. Allí, los profesionales de la salud constataron que había ingresado sin signos vitales e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo.
Ahogamiento en Junín: el antecedente del niño que cayó a un canal
La muerte de la niña vuelve a poner en foco los riesgos que representan los cauces de riego y otros espacios con agua para los más pequeños. En los últimos 10 años, una veintena de bebés, niños y jóvenes murió por ahogamiento en piletas, acequias, canales y espejos de agua en Mendoza.
Un antecedente reciente ocurrió en el este provincial, donde un niño de 10 años murió tras caer a un canal en Barriales, Junín. El cuerpo fue encontrado después de varias horas de búsqueda, en un operativo del que participaron bomberos, policías y personal especializado.
El episodio ocurrió el martes 6 de octubre en la zona de Ruta 60 y calle Corvalán. Según las primeras informaciones difundidas por Diario UNO, el menor se encontraba junto a su padre cuando desapareció de su vista y fue arrastrado por el agua.
Los equipos de rescate desplegaron un operativo que incluyó drones, un helicóptero, personal de canes y buzos. Finalmente, el cuerpo fue localizado cerca de las 21, debajo de un puente.
Ambos casos, ocurridos con pocos días de diferencia, vuelven a exponer el peligro que representan los cauces de riego para los menores y la importancia de mantener una supervisión permanente de los niños cerca del agua.
En pocas palabras
- Murió una bebé de un año: fue encontrada en un zanjón de riego cercano a su casa en Corralitos, Guaymallén.
- Traslado y reanimación fallida: sus familiares la llevaron al microhospital de Puente de Hierro, donde intentaron reanimarla sin éxito.
- Antecedente trágico: el hecho reaviva la preocupación por ahogamientos infantiles en cauces de riego en Mendoza, con casos recientes.