Murió el padre del niño de 12 años que se ahogó en un canal de Junín

El nene de 12 años murió al ser arrastrado por el agua de un cauce de Junín, donde se había metido junto a su padre.

Cómo murió el niño en el canal de Junín

El caso comenzó el martes 6 de octubre, cuando Brian Nahuel González, de 12 años, desapareció en un cauce de riego de Junín. Minutos antes, el niño estaba junto a su padre en el canal Barriales, en la zona de Ruta 60 y calle Chileno Herrera.

De acuerdo con el relato que el hombre le dio a la Policía, ambos habían estado en el agua y salieron momentáneamente. Mientras el padre se dirigió hasta la casa de una vecina, el chico quedó en el lugar.

Al regresar, el hombre no encontró a su hijo y dio aviso al 911. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda con policías, Bomberos y personal especializado.

Después de varias horas de rastrillajes, integrantes del Grupo Operativo de Buceo encontraron el cuerpo del niño debajo del puente de la ruta 60 y calle La Gabriela.

La muerte de Brian provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de la escuela Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, a la que asistía. El establecimiento suspendió las clases presenciales el miércoles para acompañar a la comunidad escolar.

Mientras la Justicia avanza con la investigación por la muerte del niño, el fallecimiento de su padre suma un nuevo episodio a la tragedia familiar que conmueve al departamento del Este mendocino.