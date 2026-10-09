La tragedia que conmocionó a Junín sumó una nueva muerte este viernes. El padre de Brian Nahuel González, el niño que murió ahogado en un canal de riego el martes pasado, fue encontrado sin vida en su casa.
Murió el padre del niño de 12 años que se ahogó en un canal de Junín
El hombre fue encontrado sin vida en su casa 3 días después de la muerte de su hijo de 12 años, quien se ahogó en un cauce en Junín
El hallazgo se produjo durante la mañana de este viernes 9 de octubre, alrededor de las 8.30. Personal de Policía Científica y funcionarios judiciales trabajaron en la vivienda para realizar las pericias correspondientes.
Según se pudo saber, el hombre había manifestado intenciones de quitarse la vida después de la muerte de su hijo. De todas formas, las circunstancias del fallecimiento quedaron bajo investigación judicial.
Cómo murió el niño en el canal de Junín
El caso comenzó el martes 6 de octubre, cuando Brian Nahuel González, de 12 años, desapareció en un cauce de riego de Junín. Minutos antes, el niño estaba junto a su padre en el canal Barriales, en la zona de Ruta 60 y calle Chileno Herrera.
De acuerdo con el relato que el hombre le dio a la Policía, ambos habían estado en el agua y salieron momentáneamente. Mientras el padre se dirigió hasta la casa de una vecina, el chico quedó en el lugar.
Al regresar, el hombre no encontró a su hijo y dio aviso al 911. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda con policías, Bomberos y personal especializado.
Después de varias horas de rastrillajes, integrantes del Grupo Operativo de Buceo encontraron el cuerpo del niño debajo del puente de la ruta 60 y calle La Gabriela.
La muerte de Brian provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de la escuela Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, a la que asistía. El establecimiento suspendió las clases presenciales el miércoles para acompañar a la comunidad escolar.
Mientras la Justicia avanza con la investigación por la muerte del niño, el fallecimiento de su padre suma un nuevo episodio a la tragedia familiar que conmueve al departamento del Este mendocino.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: hallan muerto al padre del niño que se ahogó en un canal de Junín.
- Cronología de los hechos: el niño de 12 años desapareció el martes pasado en un cauce de riego.
- Investigación judicial: se investigan las circunstancias del fallecimiento del hombre tras expresar intenciones suicidas.