Manejaba borracho, se durmió en la rotonda del Cóndor y destrozó su auto contra el guardarraíl

De acuerdo con la información policial, el hombre de 37 años circulaba a bordo de un automóvil Renault Clio blanco por el Acceso Este. Al momento de ingresar y subir por la rotonda, el propio conductor admitió que se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control absoluto del vehículo.

El choque ocurrió a las 5 de la mañana cuando el automovilista, con 1,20 gramos de alcohol en sangre, se quedó dormido al subir a la rotonda.

Impacto, rueda desprendida y dosaje positivo

A raíz de la maniobra fuera de control, el coche impactó de lleno contra el guardarraíl izquierdo, realizó un giro sobre la calzada y terminó colisionando contra el separador de cemento. Como consecuencia del fuerte choque, la rueda delantera izquierda del automóvil se desprendió por completo de la estructura.