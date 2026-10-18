Un conductor alcoholizado protagonizó un impactante choque durante las primeras horas de este domingo en uno de los accesos más transitados del Gran Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 05.10 en la intersección del Acceso Sur y el Acceso Este, en plena rotonda del Cóndor, en jurisdicción de la Comisaría 25° de Guaymallén.
Manejaba borracho, se durmió en la rotonda del Cóndor y destrozó su auto contra el guardarraíl
El conductor de 37 años tenía 1,20 gramos de alcohol en sangre. Tras el impacto perdió una rueda, pero solo sufrió heridas leves
De acuerdo con la información policial, el hombre de 37 años circulaba a bordo de un automóvil Renault Clio blanco por el Acceso Este. Al momento de ingresar y subir por la rotonda, el propio conductor admitió que se quedó dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control absoluto del vehículo.
Impacto, rueda desprendida y dosaje positivo
A raíz de la maniobra fuera de control, el coche impactó de lleno contra el guardarraíl izquierdo, realizó un giro sobre la calzada y terminó colisionando contra el separador de cemento. Como consecuencia del fuerte choque, la rueda delantera izquierda del automóvil se desprendió por completo de la estructura.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para asistir al automovilista, a quien le diagnosticaron politraumatismos varios y un corte superficial en el cuero cabelludo, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial. En tanto, el personal policial le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre más del doble de lo permitido, por lo que se dio inicio al proceso contravencional.
En pocas palabras
- Conductor alcoholizado: un hombre de 37 años protagonizó un choque al dormirse en la rotonda del Cóndor.
- Resultado del dosaje: el test de alcoholemia arrojó 1,20 gramos de alcohol en sangre.
- Daños y asistencia: el auto impactó contra el guardarraíl, perdió una rueda y el conductor sufrió heridas leves.